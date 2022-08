Un physicien français s’excuse après avoir partagé une photo de saucisse en tant que “star”

Une boule rouge de feu épicé avec des taches lumineuses qui brillent de manière menaçante sur un fond noir.

Ceci, a déclaré l’éminent scientifique français Etienne Klein, était la dernière image étonnante prise par le télescope spatial James Webb de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche de notre Soleil.

Les autres utilisateurs de Twitter se sont émerveillés des détails de la photo prétendument prise par le télescope, qui a ravi le monde avec des images de galaxies lointaines remontant à la naissance de l’univers.

“Ce niveau de détail… Un nouveau monde se révèle chaque jour”, a-t-il déclaré.

Mais en fait, comme Klein l’a révélé plus tard, l’image n’était pas celle de l’étoile intrigante à un peu plus de quatre années-lumière du Soleil, mais une tranche beaucoup plus modeste du chorizo ​​à la saucisse espagnole.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été primée par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Étienne KLEIN (@EtienneKlein) 31 juillet 2022

“Selon la cosmologie contemporaine, aucun objet appartenant à la charcuterie espagnole n’existe ailleurs que sur Terre”, a-t-il déclaré.

Klein a reconnu que de nombreux internautes n’avaient pas compris sa blague qui, selon lui, visait simplement à nous inciter “à nous méfier des arguments des personnes en position d’autorité ainsi que de l’éloquence spontanée de certaines images”.

Cependant, à une époque où la lutte contre les fake news est d’une importance capitale pour la communauté scientifique, de nombreux utilisateurs de Twitter ont indiqué qu’ils n’étaient pas amusés par Klein, directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et producteur d’émissions de radio.

Mercredi, il a dit pardon à ceux qui ont été induits en erreur.

“Je viens présenter mes excuses à ceux qui ont pu être choqués par mon canular, qui n’avait rien d’original”, a-t-il dit, qualifiant le post de “blague de scientifique”.

Il était peu de temps de retour sur un terrain plus sûr en publiant sur Twitter une image de la célèbre galaxie Cartwheel prise par le télescope spatial James Webb. Cette fois, a-t-il assuré aux utilisateurs, la photo était réelle.

