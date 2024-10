Un physicien de Princeton remporte le prix Nobel de physique pour ses recherches pionnières sur l’IA

Un professeur américain et un professeur anglo-canadien ont remporté mardi le prix Nobel de physique pour leurs recherches pionnières qui durent depuis plusieurs décennies et qui constituent les éléments constitutifs du projet. de l’intelligence artificielle.

John J. Hopfield, 91 ans, a reçu cet honneur aux côtés de Geoffrey E. Hinton, 76 ans, qui a quitté son emploi chez Google l’année dernière afin qu’il puisse parler librement de ses préoccupations concernant la technologie.

Le couple est une figure centrale de la création de l’IA moderne.

Depuis les années 1980, ils utilisent des outils issus de la physique pour développer les bases de ce que l’on appelle « l’apprentissage automatique », dans lequel les ordinateurs reçoivent des masses de données pour apprendre une série de tâches. du diagnostic des maladies savoir les émissions en streaming préférées des gens.

Leurs recherches « ont constitué les éléments constitutifs de l’apprentissage automatique, qui peuvent aider les humains à prendre des décisions plus rapides et plus fiables« , a déclaré Ellen Moons, présidente du Comité Nobel de physique, lors d’une conférence de presse.

L’utilisation de cette technologie est « devenue partie intégrante de notre vie quotidienne, par exemple dans la reconnaissance faciale et la traduction linguistique », a déclaré Moons, tout en avertissant que « le développement rapide de l’IA a également soulevé des inquiétudes quant à notre avenir.»

La révolution de l’apprentissage automatique remonte sans doute à Hopfield, professeur émérite né à Chicago à l’Université de Princeton.

En 1982, il a inventé le « réseau Hopfield », un type de réseau neuronal : comme on appelle ces programmes d’apprentissage automatique – capable de refléter certaines fonctions du cerveau humain et de rappeler des « souvenirs » en utilisant uniquement des informations partielles.

Hinton est un professeur anglo-canadien de l’Université de Toronto qui est souvent considéré comme l’un des « parrains de l’IA ». Il a utilisé l’invention de Hopfield pour créer son propre réseau capable de reconnaître les caractéristiques communes parmi de grands ensembles de données. Une utilisation quotidienne de cela pourrait consister à classer de nombreuses images en fonction des éléments qu’elles contiennent.

« Je vis dans un hôtel bon marché en Californie qui ne dispose pas d’une bonne connexion Internet ou téléphonique », a déclaré Hinton mardi, cité par l’Académie royale des sciences de Suède qui a annoncé le prix. « J’allais passer une IRM aujourd’hui mais je vais devoir l’annuler ! »

Il a travaillé pendant une décennie chez Google, devenant ainsi l’une des voix les plus renommées au monde en matière d’IA. Il a quitté très publiquement son emploi en mai dernier, postant sur X qu’il avait pris cette décision « pour pouvoir parler des dangers de l’IA ».

« Il est difficile de voir comment empêcher les mauvais acteurs de l’utiliser pour de mauvaises choses », a déclaré Hinton dans une interview. avec le New York Times.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com