Un physicien américain a réussi à gagner 2,17 crores de roupies en cashback pour payer ses factures de carte de crédit

Saviez-vous que votre facture de carte de crédit pourrait faire de vous un millionnaire? Aussi incroyable que cela puisse paraître, un physicien américain semble avoir réalisé l’improbable. Obtenir des récompenses et des remises en argent pour le paiement de votre facture par carte de crédit n’est pas un problème, car la plupart du temps, le montant de la récompense est insignifiant. Cependant, le physicien américain Konstantin Anikeev a réussi à gagner plus de Rs 2,17 crore en utilisant une « idée unique »,

Selon le Journal de Washington, Konstantin était intéressé à gagner de la carte de crédit et le faisait depuis 2009. Ce qui a commencé comme un passe-temps est rapidement devenu une «profession» pour lui au fil des ans et il a réussi à gagner des millions grâce à elle.

Konstantin a utilisé sa carte de crédit pour acheter un grand nombre de cartes-cadeaux qu’il encaisserait plus tard et déposerait sur son compte. Maintenant, l’argent de la banque a été utilisé pour payer la facture originale de la carte-cadeau et ce paiement lui a valu une récompense de la société de carte de crédit. Ces récompenses provenant des paiements de factures étaient ses gains et il répétait le processus plusieurs fois pour gagner plus d’argent.

Par exemple, Konstantin gagnerait 25 $ en récompense pour l’achat d’une carte-cadeau de 500 $ sur la base de 5 pour cent. Maintenant, pour encaisser cette carte-cadeau, il devrait payer 6 $ de frais. Après le processus, il lui restait encore une récompense de 19 $, ce qui serait son profit.

Au fil des ans, Konstantin a gagné 300 000 $ (environ Rs 2,17 crore) en répétant cette astuce.

Pendant ce temps, voyant ses revenus augmenter de façon exponentielle, quelqu’un l’a signalé au département américain des impôts. Après quoi une enquête a été menée.

L’affaire a été renvoyée devant le tribunal où Konstantin est arrivé avec une baignoire pleine de cartes-cadeaux et s’est défendu en disant que les récompenses n’étaient pas ses revenus mais des rabais et des remises en argent qui lui avaient été accordés par les sociétés de cartes de crédit.

En entendant les arguments des deux parties, le juge a statué que les récompenses de carte de crédit étaient comme des biens et que les récompenses gagnées sur les achats ne seraient pas taxées. Cependant, si la carte-cadeau et les récompenses sont reconverties en espèces, elles deviennent des bénéfices et seront imposées.

Les autorités travaillent actuellement sur un compte pour collecter les impôts auprès de Konstantin.

