Un photojournaliste et une agence de presse intentent une action en justice contre la GRC pour son arrestation en 2021

La photojournaliste canadienne Amber Bracken et l’agence de presse The Narwhal ont intenté une action en justice contre la GRC, affirmant que Bracken avait été arrêté à tort et détenu pendant trois nuits alors qu’il couvrait un différend sur un pipeline en Colombie-Britannique.

Le procès demande une déclaration du tribunal selon laquelle les droits constitutionnels de Bracken à la liberté et à la liberté de la presse ont été illégalement violés en novembre 2021, lorsque la police l’a arrêtée lors d’une opération visant à faire appliquer une injonction accordée à la société construisant le pipeline Coastal GasLink.

La plainte déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique lundi soutient que Bracken n’a pas enfreint l’injonction parce qu’elle était là en tant que journaliste et que la GRC a été informée qu’elle était membre des médias avant, pendant et après son arrestation.

La rédactrice en chef de Narwhal, Carol Linnitt, a déclaré que le média avait écrit à la GRC la veille de l’arrestation, les alertant de la présence de Bracken, et qu’elle portait une lettre de mission ainsi que du matériel photo et des étiquettes indiquant qu’elle était journaliste.

Linnitt a déclaré lors d’une conférence de presse à l’extérieur de la Cour suprême de la Colombie-Britannique que l’arrestation de Bracken était la dernière d’une « série d’incidents qui montrent un manque de respect troublant pour la liberté de la presse par la police canadienne », y compris des arrestations antérieures de journalistes lors de manifestations dirigées par des Autochtones en Ontario. et Terre-Neuve-et-Labrador.

Aucune des réclamations n’a été testée devant les tribunaux et les déclarations n’ont pas encore été déposées en réponse à la poursuite, qui énumère les gouvernements de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral, le surintendant en chef de la GRC. John Brewer et trois agents inconnus de la GRC comme accusés.

Le Narwhal n’a pas intenté la poursuite uniquement pour sa propre équipe et Bracken, “mais pour ouvrir la voie à tous les journalistes au Canada afin qu’ils puissent faire leur travail sans risque d’ingérence policière”, a déclaré la rédactrice en chef Emma Gilchrist lors de la conférence de presse.

“Les atteintes à la liberté de la presse par la police ont un impact sur le droit du public à savoir.”

Le procès réclame également des dommages-intérêts spéciaux et punitifs pour l’arrestation de Bracken.

Bracken dit qu’elle était en territoire Wet’suwet’en lors de ce qu’elle pensait être un voyage de reportage préliminaire pour visiter plusieurs camps mis en place par ceux qui s’opposent au gazoduc, mais à son insu, les tensions s’étaient intensifiées.

Elle dit qu’elle se trouvait déjà derrière les limites d’une zone d’exclusion mise en place par la police dans le cadre de leur opération, et le matin des arrestations, elle se trouvait à l’intérieur d’une “petite maison”, qu’elle avait choisie comme meilleur point de vue pour prendre des photos. .

Bracken dit que les officiers sont arrivés par hélicoptère et sont sortis des bois pour encercler la structure, brisant la porte avec une hache et une tronçonneuse.

Bien que Bracken affirme qu’elle leur a immédiatement dit qu’elle était journaliste, elle a été arrêtée et est restée en détention pendant trois nuits.

“En tant que journaliste, je n’ai jamais voulu être l’histoire”, dit-elle. “Mais la police m’a pris cette décision, quand ils m’ont finalement empêché de faire mon travail.”

Bracken et un réalisateur de documentaires ont d’abord été accusés d’outrage civil au tribunal et libérés sous condition par un juge trois jours après leur arrestation, mais le mois suivant, des documents judiciaires ont montré que les accusations ne seraient pas poursuivies.

Bracken a travaillé à la pige pour La Presse canadienne.

L’opposition des chefs héréditaires Wet’suwet’en au pipeline de 670 kilomètres a déclenché des rassemblements et des blocages ferroviaires à travers le Canada en 2020, tandis que le conseil élu de la Première Nation Wet’suwet’en et d’autres à proximité ont accepté le projet.

Une mise à jour de la construction publiée par Coastal GasLink le mois dernier indique que la construction est terminée à près de 80% sur le pipeline qui transporterait le gaz naturel de Dawson Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique vers une installation de traitement sur la côte à Kitimat.

—Brenna Owen, La Presse canadienne

