Un photographe supprime tout l’album de mariage après s’être vu refuser de la nourriture

Le projet de faire remplacer un ami par un photographe professionnel ne s’est pas très bien passé pour ce marié, car ses photos de mariage n’ont jamais pu voir le jour. Pourquoi? Parce que cet « ami » les a supprimés pour se venger. Mais avant de le juger pour cet acte, vous devriez écouter sa version de l’histoire et alors peut-être qu’il pourrait être d’accord avec la justification de la décision. Partageant son histoire dans un long article, l’utilisateur de Reddit @Icy-Reserve6995 a déclaré qu’il travaillait comme toiletteur pour chiens. Et alors qu’il postait les photos des animaux de compagnie de ses clients sur sa photo Instagram et Facebook, il n’avait jamais travaillé à des mariages.

Un de ses amis qui essayait d’économiser de l’argent sur son mariage l’a approché et lui a demandé s’il pouvait être leur photographe de mariage. Alors que l’utilisateur de Reddit n’était pas sûr au départ, ses amis l’ont embarqué pour 250 $.

Cependant, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. L’utilisateur a révélé que le jour du mariage, il s’était rendu à divers endroits avec la mariée pour filmer les préparatifs avant d’arriver enfin sur le lieu de la cérémonie et de la réception du mariage. Et au milieu de tout cela, le photographe n’a même pas eu la chance de prendre un repas. Il se souvient : « J’ai commencé vers 11h et je devais finir vers 19h30. » Maintenant, vous vous attendriez à ce qu’un ami soit compréhensif dans de telles situations, cependant, lorsque le dîner s’est ouvert pour les autres invités, on a dit au photographe qu’il ne pouvait pas s’arrêter pour manger.

Fatigué de l’emploi du temps chargé, il avait déjà commencé à regretter sa décision. Il a décidé de parler de la situation à son ami et lui a dit qu’il avait besoin d’au moins 20 minutes de pause pour manger et boire. Il a dit: « Il n’y a pas de bar ouvert ou quoi que ce soit, je ne peux même pas avoir d’eau et mes deux bouteilles d’eau sont vides depuis longtemps. »

Mais le marié n’était pas d’humeur à être prévenant envers son ami et lui a demandé d’être soit le «photographe, soit un congé sans solde».

Le ton a manifestement porté l’irritation de l’utilisateur à un niveau supérieur et il a demandé au marié s’il était « sûr » ? À quoi, un « oui » ferme est venu comme une réponse. Le photographe a instantanément supprimé toutes les photos sur lesquelles il avait cliqué et s’est rendu au mariage.

Cependant, plus tard, il s’est également senti coupable d’avoir effacé leurs souvenirs de mariage et a demandé à d’autres utilisateurs de Reddit s’il était justifié de faire ce qu’il a fait.

Faisant preuve de solidarité avec lui, les utilisateurs de Reddit ont inondé la section des commentaires et ont assuré à l’homme qu’il était justifié de donner une réponse appropriée au mauvais traitement.

