Un photographe royal partage une douce histoire derrière la séance photo de la reine Elizabeth II

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le photographe royal qui a capturé l’image de la reine Elizabeth II lors de ses célébrations du jubilé de platine partage à quel point il savait que l’image serait “quelque chose de spécial”.

Ranald Mackechnie, qui a capturé le portrait du défunt monarque en mai, s’est entretenu avec Lorraine mercredi et a déclaré au point de vente que la reine avait dit: “Eh bien, vous ne pouvez pas me forcer”, lorsqu’il lui a demandé de sourire. Elle gloussa quand il répondit par “Eh bien, tu peux essayer.”

L’image a été publiée avant les funérailles d’Elizabeth à l’abbaye de Westminster lundi. Le défunt monarque a été vu dans une robe bleu clair affichant un sourire éclatant.

S’adressant au réseau, Mackechnie a déclaré qu’il était “très fier” de sa dernière image d’Elizabeth et a ajouté que c’était “l’un de ces moments, quand vous savez, dès que vous l’avez prise, vous avez quelque chose de spécial. “

INSIGNES DE LA REINE ELIZABETH II ABSENTS DE L’UNIFORME DU PRINCE HARRY, PORTÉS PAR LE PRINCE WILLIAM ET LE PRINCE ANDREW

Il a ajouté: “Nous avons eu pas mal de rapport ce plan, nous avons commencé avec l’autre plan, et nous sommes tous installés … et elle est arrivée, et est entrée, et nous avons dit” Bonjour “, puis elle me regarde juste et dit ‘Qu’est-ce que tu veux ?'”

“Et j’ai dit ‘Eh bien, je veux que tu souris et que tu aies l’air heureux.’ Elle s’est retournée vers moi et elle m’a dit : “Eh bien, tu ne peux pas me forcer”, et j’ai dit : “Eh bien, tu peux essayer.””

Mackechnie a poursuivi: “Et elle a rigolé. C’était très léger, et comme je l’ai dit, elle l’a fait plusieurs fois auparavant, alors elle vous facilite la tâche.”

Le photographe a rencontré la reine pour la première fois il y a 10 ans au palais de Buckingham. “Votre tête est pleine de tous les protocoles … comment vous incliner, quoi faire, donc vous pouvez vous encombrer un peu avec ça. Mais une fois que vous prenez les photos, ce morceau prend le dessus”, a-t-il dit, rappelant le première fois qu’il a rencontré Elizabeth.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La reine, qui a fêté ses 70 ans sur le trône cette année, est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Le roi Charles III et les membres supérieurs de la famille royale se sont réunis lundi soir pour la cérémonie d’inhumation privée à la chapelle Saint-Georges, une église gothique située sur le terrain du château de Windsor qui a accueilli des mariages royaux, des baptêmes et des enterrements depuis le XVe siècle.

Plus tôt lundi, 800 personnes en deuil, dont beaucoup faisaient partie du personnel de la reine, ont rejoint les membres de la famille royale dans la chapelle pour un service d’engagement – ​​la dernière cérémonie publique clôturant 10 jours de deuil national qui a vu d’énormes défilés militaires, des files d’attente de plusieurs kilomètres à Londres pour voir le le cercueil de la reine gisant dans l’État et les premières funérailles d’État de Grande-Bretagne depuis la mort de l’ancien Premier ministre Winston Churchill en 1965.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En revanche, l’inhumation de lundi soir a eu lieu à une échelle beaucoup plus intime. Les responsables royaux ont déclaré qu’il s’agissait d’une “occasion familiale profondément personnelle” et que les débats n’étaient pas télévisés. Ils ont dit que la reine avait été enterrée avec la dépouille du prince Philip dans la chapelle commémorative du roi George VI, une annexe de Saint-Georges.

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.