Un photographe recrée les photos de lune de miel de ses parents d’il y a 30 ans

Un photographe a recréé les photos de lune de miel de ses parents 30 ans plus tôt en voyageant avec eux à New York et en visitant les endroits qu’ils ont visités en 1994.

Ale Trinchero et ses parents Robert Trinchero et Laura Garbo ont voyagé de Sydney, en Australie, à New York – c’était la première fois que Robert et Laura retournaient aux États-Unis depuis leur lune de miel trois décennies auparavant.

Une vidéo réconfortante réalisée par Ale a accumulé plus de six millions de vues sur TikTok, faisant pleurer les téléspectateurs. La bière raconte PétaPixel qu’avant de se rendre à Manhattan, il avait numérisé les photos originales de ses parents et les avait enregistrées sur son téléphone pour les utiliser comme référence – faisant même de son mieux pour faire correspondre les distances focales avec son appareil photo reflex numérique.

« D’une certaine manière, les photos ont vraiment inspiré tout le voyage, ce qui est fou d’y penser – surtout maintenant, vu à quel point cette petite idée dans ma tête a attiré l’attention en ligne », dit Ale.

« J’en suis venu à vraiment apprécier le pouvoir de la photographie et l’importance de capturer ces moments apparemment petits qui, avec le temps, prennent une signification plus profonde. »

Les parents d’Ale sont tous deux nés à Venise, en Italie, mais il a vécu à Sydney toute sa vie.

«Je me suis toujours senti incroyablement chanceux d’avoir des parents qui m’ont montré à quoi ressemble une relation forte et aimante», dit Ale. « Je suis bien conscient que tout le monde n’a pas ce privilège, alors voir des gens les féliciter en ligne pour 30 ans de vie commune était vraiment spécial. »

Ale dit que c’était fascinant de voir la réaction de ses parents face aux changements survenus à New York ainsi que la façon dont cela est resté le même.

« Par exemple, les panneaux publicitaires de Times Square constituent toujours un élément majeur, mais les nouvelles tours et gratte-ciel ont modifié l’horizon », explique Ale.

«Entendre leurs histoires sur l’expérience de la ville en tant que jeunes mariés dans la vingtaine, et maintenant la voir à travers le prisme de tout ce qu’ils ont vécu depuis, était quelque chose que je chérirai toujours.»

Dans l’un des changements les plus poignants, la photo des Twin Towers prise par les parents d’Ale a été remplacée par le One World Trade Center. C’était l’une des nombreuses choses que les téléspectateurs ont commentées sous la vidéo très populaire.

« La réaction à la vidéo sur les réseaux sociaux a dépassé tout ce que mes parents et moi-même aurions pu imaginer. Je pense que cela a été vraiment réconfortant de voir à quel point les gens ont trouvé un écho dans l’histoire et apprécié l’idée », déclare Ale.

«J’ai reçu tellement de messages de personnes souhaitant mettre en œuvre la même idée et j’ai même été taguée dans une vidéo plus tôt cette semaine d’une femme faisant exactement cela. Mes parents ne comprennent toujours pas entièrement les chiffres et ne peuvent pas comprendre le nombre de personnes qui ont vu leurs visages, mais ils ont été vraiment touchés par tout cela.

Vous pouvez voir plus de créations d’Ale sur son Tik Tok et Instagram pages.

Crédits images : Ale Trinchéro