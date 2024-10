Un photographe propose des conseils pour capturer les aurores boréales

Si vous l’avez manqué hier soir, les aurores boréales devraient continuer d’être visibles dans la majeure partie du Canada ce soir et peut-être même samedi.

Si vous avez déjà rêvé de voir des aurores boréales en personne et que vous l’avez manqué la nuit dernière, vous voudrez peut-être garder les yeux rivés sur le ciel ce soir.

Un spectacle d’aurores boréales devrait continuer d’être visible dans la majeure partie du Canada ce soir et peut-être même samedi, grâce à une certaine activité solaire cette semaine.

Ce spectacle de lumière très attendu s’ajoutera aux nombreux spectacles d’aurores boréales majeurs observés cette année, tout cela en raison du champ magnétique du soleil, qui est au sommet de son cycle de 11 ans et qui produit davantage de tempêtes solaires, ce qui entraîne des phénomènes plus fréquents et plus forts. expositions d’aurores boréales

Le Centre de prévision météorologique spatiale continue de prévoir qu’au moment où la tempête géomagnétique atteindra le Canada, nous pourrions atteindre des niveaux de tempête G4 (forte), et il a même mentionné qu’une tempête G5 (extrême) n’était pas hors de question.

Une tempête G5 est de la même force que celle que nous avons vue les 10 et 11 mai, entraînant un affichage des aurores boréales pendant près de 13 heures.

Tant que les nuages ​​ne se déplacent pas complètement et que le ciel reste clair, observer et photographier les aurores boréales est toujours un moment étoilé, et pour vous aider, voici quelques conseils, que vous soyez débutant et que ce soir vous le fassiez. que ce soit une première fois ou que vous êtes un chasseur expérimenté et que vous souhaitez passer une nuit blanche.

Tout d’abord, des conseils de sécurité. La plupart du temps, il faut sortir de la pollution lumineuse pour les voir, et cela passe par les routes de campagne ou les champs agricoles.

Apportez une lampe de poche.

Soyez toujours conscient de votre environnement, par exemple en observant et en écoutant la faune comme les ours ou les coyotes.

Faites attention aux sentiers, aux dénivelés, aux terrains rocheux et aux trous sur les rivages et les plages, et assurez-vous de ne jamais empiéter sur une propriété privée.

Si vous courez seul ou avec des personnes que vous n’avez jamais rencontrées, faites toujours savoir à un ami ou à un membre de votre famille où vous vous trouvez.

Soyez prudent sur les routes non pavées et ayez toujours un plan si vous êtes coincé. Ayez un plan pour d’autres problèmes de véhicule tels qu’une batterie déchargée ou un pneu crevé. Il est recommandé d’apporter une trousse d’urgence dans votre véhicule.

Paramètres généraux de l’iPhone pour la photographie

Utilisez le mode nuit (iPhone 11 et versions ultérieures) ou le mode manuel (applications tierces)

Régler l’exposition : trois à 10 secondes

ISO : Commencez entre 400 et 600 et ajustez si nécessaire

Désactiver le flash

Mise au point : manuelle ou infinie

Utilisez un minuteur de trois secondes pour éviter tout bougé de l’appareil photo

Paramètres généraux d’Android

Utiliser le mode pro/manuel/nuit

Régler l’exposition : trois à 10 secondes

ISO : Commencez entre 400 et 600 et ajustez si nécessaire

Désactiver le flash

Mise au point : manuelle ou infinie

Utilisez un minuteur de trois secondes pour éviter tout bougé de l’appareil photo

Caméras

Utilisez un trépied Sélectionnez le mode manuel sur votre appareil photo Vitesse d’obturation : je garde toujours mon Nikon D7500 allumé et j’utilise une télécommande filaire pour contrôler la durée pendant laquelle mon obturateur reste ouvert. Je garderai mon obturateur ouvert pendant 10 à 13 secondes, parfois plus si je suis loin et que je capture les aurores à l’horizon, mais si les aurores sont directement au-dessus ou plus puissantes et plus lumineuses, je garderai mon obturateur ouvert pendant cinq à huit secondes, parfois moins. F-stop : aussi bas que possible pour l’objectif que vous utilisez. Par exemple, mon objectif grand angle descend à 1,4, et c’est là que je le maintiens. ISO : Cela dépendra de la qualité de votre appareil photo. Un appareil photo performant dans des conditions de faible luminosité peut être réglé sur une sensibilité ISO comprise entre 400 et 800. Pour les appareils photo qui ne sont pas aussi performants dans des conditions de faible luminosité, vous devrez peut-être l’ajuster à 1 600 ou plus. Sachez que plus votre ISO est élevé, plus votre image sera « granuleuse ». RAW contre JPEG. Quel type de fichier devez-vous utiliser ? Toujours RAW si vous effectuez un véritable montage. JPEG convient à ceux qui n’ont pas l’intention de faire grand-chose sur la photo. Désactivez la mise au point automatique. Mettez au point manuellement votre objectif. Cela vous donnera un meilleur contrôle pour obtenir des images nettes.

C’est le point de départ de base pour vos appareils photo et téléphones. À partir de là, vous pourrez affiner les paramètres selon vos envies.

Si vous recherchez des applications ou des liens pour les aurores boréales par ici, je vous recommande Météo spatiale en direct. com/fr/auroral-activity.html ou le groupe Facebook Chasseurs d’aurores en Ontario.