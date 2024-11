Un photographe profite au maximum de la lumière du jour avec des excursions dans la nature le week-end – SteinbachOnline.com

À la fin de l’heure d’été, la photographe animalière et naturelle Jennifer Normand de New Bothwell profite au maximum des journées plus courtes. Avec l’hiver à l’horizon, elle souligne l’importance de sortir et d’apprécier la beauté qui nous entoure.

« Tout le monde devrait y aller et rechercher toutes sortes d’animaux, c’est génial et thérapeutique », dit-elle.

Équilibrant un travail à temps plein avec sa passion pour la photographie, Normand se retrouve dans la nature les soirs et les fins de semaine.

« Si je veux attraper quelque chose, il faut que ce soit juste après le travail », explique-t-elle, ajoutant qu’elle part en voyage photographique local chaque fois qu’elle en a le temps.

Le week-end dernier, elle s’est aventurée à Buffalo Point pour la première fois, où elle espérait apercevoir des ours. Même si elle n’en a pas trouvé, elle a apprécié de voir quelques dollars, ce qui a été le point culminant de sa visite.

Normand préfère souvent tôt le matin pour ses photographies. « C’est à ce moment-là que j’aime sortir, dès que le soleil se lève. C’est le meilleur moment. » Elle reconnaît que les changements de saisons peuvent affecter la qualité de ses photos, notant que l’automne peut être délicat pour ses yeux avec ses teintes orange brumeuses.

Ce week-end, cependant, elle prévoit de rester plus près de chez elle. « Je vais juste vérifier s’il y a des pygargues à tête blanche dans les environs », dit-elle. Malgré le temps magnifique et le manque de neige, Normand insiste sur le fait que l’absence de conditions hivernales ne la dérange pas pour ses photographies. « Si je le pouvais, je ne prendrais pas de neige toute l’année », rit-elle. Pourtant, elle apprécie la beauté que la neige apporte aux scènes de la nature.

En réfléchissant à ses récentes rencontres avec la faune, Normand se souvient d’une expérience inoubliable il y a trois semaines lorsqu’elle a vu son premier loup près de Marchand.

« Je me suis arrêté et je suis resté assis pendant environ une heure, nous étions juste en train de nous surveiller. C’était incroyable ! » dit-elle, racontant avec enthousiasme comment elle a repéré le loup près de quelques oiseaux au bord de la route.

Ce fut une année remarquable pour Normand, ayant capturé des images d’ours et de loups à un mois d’intervalle. « J’ai déjà ces toiles sur mon mur. J’étais ravie ! » s’exclame-t-elle, célébrant la joie que ces expériences lui apportent.

Pour l’avenir, elle espère trouver davantage d’animaux uniques cet hiver, déclarant : « J’espère au moins trouver quelques gros félins ».

Alors que l’hiver approche et que les jours raccourcissent, Normand reste déterminé à capturer la beauté de la nature. Son appareil photo à la main, elle invite chacun à sortir et à explorer les merveilles du monde qui l’entoure. « Sortez aujourd’hui. Faites-le! » elle encourage.