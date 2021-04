Un astrophotographe aux États-Unis a pu capturer la Station spatiale internationale (ISS) en transit par la lune pendant la journée, alors qu’il est presque impossible de tirer sur la lune ou sur un objet contre les reflets dominants du soleil. L’image époustouflante montre une minuscule ISS, comme un point dans le ciel, passant par la vaste étendue de la lune. Le photographe s’est identifié sur son pseudo Instagram comme étant Andrew McCarthy de Sacramento, capitale de l’État américain de Californie. Il a également publié une vidéo accélérée de l’événement.

« Le transit contre la partie éclairée de la lune n’a duré que quelques centièmes de seconde, montré ici dans une vidéo ralentie environ 6x », a-t-il déclaré dans la légende.

Andrew a un page patreon où il se décrit comme un astrophotographe qui veut photographier «nos cieux d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant» .Il espère que ses images inspireront les gens du monde entier vers l’astrophotographie.Son Instagram est plein de gens curieux qui lui demandent son aide pour dissiper leur confusion ou enrichir leurs connaissances dans ce domaine scientifique.

Une personne lui a demandé comment il savait toujours quand des événements comme celui-ci se produiraient, ce à quoi Andrew a dit qu’il avait fait des plans détaillés et «il y a des tonnes de ressources». Un autre utilisateur a dit à l’homme de chercher sur Google «transit finder» et il obtiendra ses réponses.

Andrew’sInstagram regorge d’images cosmiques qu’il a capturées à l’aide d’une gamme variée d’équipements, coûteux et délicats, y compris son iPhone.

Projet de construction multi-nation, la Station spatiale internationale vole à une altitude moyenne de 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Il fait le tour du globe toutes les 90 minutes. En une journée, la station parcourt deux fois la distance entre la Terre et la Lune. Sa construction principale a été achevée entre 1998 et 2011. Sur ce, les astronautes restent occupés à effectuer des expériences et de la maintenance.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici