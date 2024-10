Un photographe ontarien « sous le choc » après avoir perdu des millions de photos à cause du cambriolage d’une camionnette

Un Ontarien ramasse les morceaux du travail de sa vie après que des disques durs contenant plus d’un million de photos ont été récemment volés dans sa camionnette.

Depuis une décennie, Wayne Adam parcourt la côte est du Canada pour prendre des photos de sites historiques.

Le passionné d’histoire autoproclamé a déclaré qu’il avait décidé d’aller voir tous les lieux historiques nationaux de Parcs Canada, mais qu’il s’était ensuite rendu compte qu’il y avait encore plus à découvrir.

« Les lieux historiques nationaux de Parcs Canada ne représentent qu’une fraction de tous les lieux historiques nationaux », a-t-il expliqué. Il existe toutes ces merveilleuses désignations fédérales du patrimoine, et la plupart d’entre elles appartiennent à des propriétaires privés.

« Ils ont chacun une plaque fédérale rouge. Et j’ai juste dit : ‘OK, je vais sortir et en documenter autant que possible.’

Une carte de nombreux endroits que Wayne Adam a visités au cours de ses voyages.

Au cours des dernières années, il a sillonné tous les coins des Maritimes, à Terre-Neuve et au Labrador, pour les documenter.

« J’avais couvert à peu près, à quelques exceptions près, toute la moitié orientale du pays », a expliqué Adam.

« Et c’est ce qui a été documenté sur mes photos. J’espérais créer une série de guides pour chaque province sur tous les lieux et désignations historiques nationaux.

Une photo prise par Wayne Adam du pont Centennial à Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

Mais ce rêve est parti en fumée le 7 septembre à Montréal vers 18 heures, lorsqu’il est retourné à sa voiture après avoir pris des photos de la cathédrale Christ Church et a constaté que des objets dans sa camionnette avaient été déplacés.

« Je me dis : « C’est quoi ce bordel ? Peut-être que j’ai empilé mes affaires trop haut ? » expliqua-t-il en arrivant à sa voiture qui était garée sur la rue Aylmer à côté du magasin de la Baie d’Hudson.

« Et puis j'ai regardé – des éclats de verre. Je dis non. Non. J'ai fait le tour de l'autre côté. Fenêtre cassée. Le sac a disparu. Les ordinateurs portables ont disparu. Les disques durs ont disparu. Tout sauf l'appareil photo que j'avais sur moi.

Il a dû protéger sa voiture de la pluie battante qui tombait par le trou de sa fenêtre.

« Heureusement, cela s’est arrêté et j’étais juste sous le choc », a déclaré Adam. « Je devais juste comprendre, qu’est-ce que je viens de perdre ?

« Tous ces efforts, tout ce travail, les choses que les gens ne pourront jamais voir si je ne peux pas récupérer ces objets. »

Une photo prise par Wayne Adam du phare de Point Escuminac, au Nouveau-Brunswick.

Adam vit dans sa camionnette depuis plusieurs années alors qu’il poursuivait son travail, le voleur s’est donc enfui avec un certain nombre d’objets importants, dont son passeport, quelques Macbooks et un appareil photo.

« Cependant, les trois disques durs constituent le véritable trésor », a-t-il déclaré. C’est ce qui contient toutes mes photos.

Adam a déclaré qu’il avait déposé un rapport en ligne le lendemain et s’était rendu dans les commissariats de police à plusieurs reprises afin de les inciter à agir.

Il a déclaré que la police a pu obtenir du magasin de la HBC des images montrant le voleur portant un sweat à capuche et marchant vers le nord sur la rue Aylmer avec son sac.

« Jusqu’à présent, ils n’ont pas pu obtenir d’images utiles supplémentaires provenant d’autres caméras », a-t-il déclaré.

Adam a également noté que la police est dispersée car elle est confrontée à un grand nombre d’incidents de ce type chaque jour.

Le photographe recherche également ses images disparues depuis leur disparition en ligne et hors ligne.

« J’ai parlé à toutes les personnes auxquelles je peux penser », a-t-il déclaré, soulignant qu’il avait parlé avec des gens dans les rues de la ville.

« Je suis allé dans tous les prêteurs sur gages auxquels je peux penser. Magasins d’électronique, ateliers de réparation, centre-ville et au-delà. J’ai offert une récompense. J’ai fait un dépliant. J’ai posté au centre-ville.

Il a également déclaré avoir publié des publications sur Facebook Marketplace, Kijiji, Craigslist et Reddit dans l’espoir de récupérer ses photos.

Une photo prise par Wayne Adam à Boniface, au Nouveau-Brunswick

Adam vivant hors de sa voiture, il n’avait aucun autre endroit où laisser confortablement l’un des disques en lieu sûr et les inquiétudes concernant les coûts de sauvegarde en ligne l’ont empêché de prendre cette mesure.

«J’ai tellement de sacrées photos. Environ 1,2 million d’images au cours des 10 ou 12 dernières années », a-t-il déclaré.

« Je pensais, vous savez, les stocker et les payer de mois en mois, je pensais que cela pourrait coûter cher. »

C’est une mesure qu’il a envisagée la veille du cambriolage de sa voiture.

« L’univers me télégraphiait quelque chose parce que j’avais ces pensées la nuit précédente, vous savez, je devrais faire un pas supplémentaire et protéger, vous savez, ces disques durs et peut-être en déplacer un vers un emplacement différent », se souvient-il. « Et bien sûr, le lendemain, bang ! Disparu. »

Pendant qu’Adam tente de retourner à son métier en espérant que quelqu’un trouve la cache d’images.

« Je prends des photos encore maintenant, mais une partie de moi se demande ‘pourquoi ?' », a-t-il déclaré. « Une partie de mon cœur a été arrachée à cause de cela et je me demande simplement, vous savez, est-ce que je continue ?

« Mais que dois-je faire d’autre ? Je veux dire, c’est ce que je fais. Cela fait partie de qui je suis.