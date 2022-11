Un photographe ontarien capture la vague avec un «visage parfait»

Sur les quelque 10 000 photographies prises par Cody Evans, résident d’Ingersoll, en Ontario, du lac Érié samedi dernier pendant la tempête à effet de lac, une ressemblait à quelque chose évoqué par Poséidon.

Evans a déclaré mercredi à CTV News Toronto qu’il prenait des photos, principalement de la faune et de la nature, depuis janvier 2020.

Il a dit qu’il se rendait souvent au lac Érié – à Port Stanley, juste au sud de London, en Ontario. – chaque fois qu’il verra, il y aura des vents violents, ce que la prévision prévoyait samedi dernier.

Evans s’est installé pour prendre des photos pendant quelques heures ce jour-là – « Il faisait assez froid… Je pense qu’il faisait -11 °C ou quelque chose comme ça » – et il n’a pas pu prendre de photos immédiatement à cause de la neige.

“Quand il neige, c’est difficile parce que votre concentration va rebondir sur ce sur quoi vous essayez de vous concentrer”, a déclaré Evans.

Mais ensuite, dit-il, il y avait une fenêtre de 15 minutes où le soleil perçait à travers les nuages.

Photo du lac Érié par Cody Evans. (Cody Evans)

“J’ai regardé l’eau, et quand je vois que les vagues vont se heurter, je vais juste prendre une rafale de photos”, a déclaré Evans, ajoutant que son appareil photo Nikon Z 9 peut prendre 20 photos par seconde.

Photo du lac Érié par Cody Evans. (Cody Evans)

« Ainsi, vous pouvez obtenir toute la séquence de ce qui se passe. Alors je traverse tout [of] les images, et je trouve celles que j’aime, et celle-là était le visage parfait.

Selon Evans, certaines des vagues qui se sont affrontées samedi dernier faisaient plus de six mètres.

TEMPÊTE DE NEIGE À EFFET DE LAC

Le week-end dernier, une tempête d’effet de lac a soufflé sur certaines parties de la province, avec jusqu’à 50 centimètres de neige recouvrant des régions comme Niagara, St. Catharines et Grimsby.

Au sud de la frontière à Buffalo, NY, la tempête de neige a enseveli la zone métropolitaine et a frappé la région si durement que trois personnes sont mortes, selon des responsables américains.

Environnement Canada a également émis un avis aux voyageurs sur la météo hivernale pour Londres, car les averses de neige d’effet de lac se développaient au large du lac Huron.

– Avec des fichiers d’Abby O’Brien de CTV News Toronto et de Julie Atchison de CTV News London