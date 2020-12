Avant même que l’actrice israélienne Gal Gadot n’apparaisse à l’écran en tant que Wonder Woman pour un film hollywoodien, un photographe avait imaginé Gadot comme Wonder Woman il y a sept ans. Avec Wonder Woman 1984 sortant en salles, les photos ont refait surface et deviennent virales sur Internet.

La séance photo a été réalisée par le photographe israélien Moses Pini Siluk qui avait imaginé Gal Gadot comme Wonder Woman des années avant qu’elle ne soit choisie pour le film Warner Bros. Les images ont été publiées dans Sheva Leylot d’Israël [Seven Nights] magazine.

« J’ai présenté Gal Gadot comme Wonder Woman … des années avant qu’elle ne soit considérée pour le rôle », a déclaré Siluk à l’époque d’Israël.

Mais qu’est-ce qui a poussé Siluk à imaginer Gadot comme Wonder Woman?

Le photographe a déclaré qu’à l’époque, Gadot était une étoile montante et voyageait constamment tout en prenant soin de sa famille et de ses deux filles.

« Elle volait à travers le monde en travaillant et en prenant soin de sa famille, et pour moi, cela a déclenché l’idée de super-héros. Et elle était plus qu’heureuse de poser pour le portrait. Aucun de nous n’a réalisé que nous capturions ce qui l’attendait », Siluk m’a dit.

Wonder Woman 1984 n’ouvrira pas dans les salles américaines avant le jour de Noël, quand il fera également ses débuts sur HBO Max. La pandémie a forcé des studios comme Warner Bros.à adopter des plans de sortie non conventionnels pour diffuser les films au public.

Le film a néanmoins réussi à gagner environ 38,5 millions de dollars de ventes de billets dans les théâtres internationaux, a déclaré dimanche Warner Bros. Le film, mettant en vedette Gal Gadot, a commencé son déploiement à l’étranger la semaine dernière, ouvrant sur 32 marchés, dont la Chine, et jouant sur plus de 30 000 écrans. Le studio a déclaré que les admissions totalisaient plus de 6 millions et que les critiques largement positives étaient de bon augure pour son avenir.

À l’origine, Wonder Woman 1984 était censé ouvrir dans les salles du monde entier cet été, mais sa date de sortie a continué à être repoussée. Le premier film a rapporté plus de 821 millions de dollars dans le monde en 2017 et l’espoir était que la suite, qui a coûté environ 200 millions de dollars à faire, surpasse même ce total.

(Avec les entrées d’AP)