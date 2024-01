Un photographe et un artiste partent à un rendez-vous à l’aveugle

THOMAS R. : 64 / promeneur de chiens/photographe

QUAND IL EST LE PLUS HEUREUX : Randonnée, vélo, kayak et jardinage

CE QUI FAIT DE LUI UNE PRISE : C’est un grand chef et boulanger.

19H00 FUJI AU INK BLOCK, SUD END

TOILE VIERGE

David J’ai postulé pour Cupidon parce que j’ai besoin de sortir davantage.

Thomas Cupidon n’arrêtait pas d’apparaître sur mon fil Facebook, alors j’ai décidé de soumettre une candidature sur un coup de tête. J’ai été vraiment surpris quand j’ai été choisi : peut-être que la piscine n’est pas si profonde.

David J’ai marché jusqu’au restaurant et je me suis senti calme.

Thomas J’ai promené mon chien et fait une petite sieste. Je me sentais plutôt calme. Qui ne risque rien n’a rien.

David J’étais un peu en avance et j’étais assis à notre table près de la fenêtre d’entrée. Thomas était à l’heure.

Thomas J’étais cinq minutes en avance. Il était déjà assis.

David Je pensais qu’il était beau.

Thomas Il était bien habillé.

FORME ET FONCTION

David Notre serveuse nous a immédiatement surpris avec des flûtes de champagne gratuites.

Thomas Nous avons parlé de ce qui a poussé chacun de nous à postuler.

David Il m’a demandé quel genre de travail je faisais, puis nous avons parlé de l’endroit où nous vivons. Il a commandé une bière et j’ai siroté le champagne.

Thomas Nous sommes tous les deux artistes. Je suis un photographe. C’est un peintre très talentueux.

David Nous avons parlé de notre travail, comme de ma formation artistique et vocale, de sa photographie et de son activité de soins aux chiens. Il a dit que pendant une tempête venteuse, il promenait des chiens et j’imaginais à quel point cela aurait pu être horrible. J’ai appris qu’il cultivait un jardin à l’intérieur de sa maison et nous avons parlé de nos recettes de parmes d’aubergines. Nous aimons tous les deux jouer au pickleball et apprécier le théâtre dramatique et musical. Nous avons parlé de sortir. J’ai mentionné une certaine homophobie que j’avais vécue dans un centre pour personnes âgées et il m’a dit : « Vous n’avez pas l’air d’une personne âgée. » J’ai répondu: “C’était une bonne chose à dire.” Il a dit : « Peut-être que moi aussi, je n’y ai jamais pensé. »

Thomas Nous avons commencé avec des rouleaux de laitue au thon épicé et du bœuf teriyaki. Ensuite, nous avons partagé une entrée de poulet Général Gau. Tout était merveilleux.

David Nous avons partagé des entrées et un plat qui étaient excellents. À la fin, nous avons eu droit à des desserts japonais gratuits !

Thomas C’était une soirée confortable. Je me suis senti à l’aise tout au long – je n’avais pas l’impression de devoir l’impressionner. Je pense qu’à notre âge, nous avons tous les deux « été là, fait ça ».

ENCADREMENT

David Nous sommes sortis ensemble et il m’a serré la main.

Thomas Une fois notre repas terminé, je n’ai pas ressenti le besoin de continuer. C’était une soirée détendue, mais il n’y avait aucun lien romantique. Je n’ai ressenti aucune alchimie.

David Il a dit qu’il devait rentrer chez lui auprès de son chien.

Thomas Nous avons terminé par des poignées de main et avons pris des chemins opposés.

David Je lui ai dit de m’envoyer un e-mail puisque je lui avais donné ma carte, et il a dit qu’il le ferait.

Thomas Un gars sympa, mais pas mon genre. Je pourrais être ami avec David, mais je ne ressentirais aucun lien autrement

David / UN

Thomas /B

