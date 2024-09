Un photographe du sud de l’Okanagan remporte un concours national avec une photo du lac Vasaeux

Lorsqu’un photographe de Penticton a pris une photo d’un oiseau suffisamment commun pour être vu dans son propre jardin, il ne s’attendait pas à ce qu’il reçoive une reconnaissance nationale.

La photo d’Adam Benn d’un jaseur d’Amérique — qu’il voit régulièrement autour de sa maison lors de leurs migrations annuelles — prise au lac Vaseaux a été sélectionnée comme l’une des huit gagnantes parmi plus de 450 soumissions de partout au Canada dans le cadre du Lake Biodiversity Photo Challenge.

« Je n’avais jamais participé à un concours photo auparavant, et il y avait un collègue à qui je montrais les photos de la semaine », a déclaré Benn. « Il est tombé sur ce concours photo et m’a dit que je devais le faire. C’était stressant, je ne m’étais jamais vraiment mis en avant comme ça et je ne savais pas ce qui allait se passer. »

Le concours, qui en est à sa quatrième année, est organisé par Living Lakes Canada, un organisme sans but lucratif primé dans le domaine des sciences et de la gestion de l’eau.

En partenariat avec le Collectif canadien des photographes de conservation, le défi a encouragé les participants à suivre des pratiques éthiques de photographie de nature, afin d’assurer le bien-être et le respect de l’environnement et de la faune.

Deux gagnants ont été sélectionnés dans quatre catégories : l’un choisi par le public et l’autre par les juges.

La photo prise par Benn ne fait pas partie de ses domaines de prédilection habituels, mais après avoir acquis un nouvel appareil photo à objectif long, il s’est lancé dans la photographie centrée sur les oiseaux au cours de l’année écoulée.

« Je ne me considère pas comme un ornithologue amateur. J’apprécie simplement la nature et la vie sauvage », a déclaré Benn. « J’aime tout ce qui touche à la nature. J’aime vraiment capturer la beauté des choses que l’on ne voit souvent pas à moins de pouvoir s’en approcher de près. »

La photo qui a valu à Benn son prix n’était pas une photo rapprochée, mais prise à une distance d’environ 15 mètres. Elle a été prise alors qu’il se promenait sur la rive nord-ouest du lac Vaseaux, à quelques pas de l’observatoire principal des oiseaux.

« J’ai parcouru le sentier et j’ai pris de superbes photos d’un rat musqué, d’un castor, d’autres oiseaux et même d’un serpent à sonnette, même s’il était dans les ronces », a déclaré Benn. « J’ai pris des photos de [Cedar Waxwings] avant, donc quand je l’ai vu là-bas, je sais à quel point ils sont beaux si vous pouvez obtenir une photo claire et rapprochée.

« Alors, assis sur le banc, juste à la main, j’ai rapidement pris un tas de photos. »

La rencontre avec le Jaseur d’Amérique fut une surprise pour Benn ce jour-là, non pas en raison de sa rareté, mais à cause de la période de l’année. Lorsqu’il a pris la photo, c’était vers la fin du mois de juin, période à laquelle il les voit généralement passer au printemps et à l’automne.

En tant que l’un des gagnants, Benn recevra le grand prix d’un atelier de photographie en ligne avec la photographe professionnelle Viktoria Haak, ambassadrice de Nikon Canada et ambassadrice mondiale de Kase Filter, ainsi que de généreux lots de prix comprenant des articles de Kicking Horse Coffee, Lush et Laykhaus.

L’intégralité de la galerie en ligne 2024 peut être consultée sur livinglakescanada.ca/lbpc2024