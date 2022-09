Un photographe d’Ottawa remporte la première place au concours photo du zoo de Brookfield – Shaw Local

Un résident d’Ottawa a remporté le premier prix en photographiant des oiseaux lors du concours de photos 2022 de la Chicago Zoological Society.

Plus de 700 photos représentant des lions, des capybaras, des papillons, des serpents, des pingouins et d’autres animaux ont participé au concours.

Nathan Keck, d’Ottawa, a remporté les grands honneurs dans la catégorie des oiseaux pour sa photographie d’un pélican brun.

Un panel de photographes professionnels a jugé les photos et sélectionné leurs sept meilleurs choix dans les catégories suivantes : mammifère, oiseau et reptile/amphibien/invertébré/poisson. De plus, ils ont choisi leurs cinq meilleurs choix parmi toutes les candidatures soumises pour être pris en compte pour le grand prix. Ensuite, le public a été invité à voter pour ses favoris dans chacune des catégories. Plus de 6 000 votes ont été exprimés pour déterminer les gagnants de cette année, qui peuvent être vus sur le site Web du zoo à www.CZS.org/PhotoContestWinners.

Hayley Pendergast, de Plainfield, a remporté le grand prix.

En plus d’être affichées sur le site Web du zoo, les photos gagnantes peuvent être vues sur des moniteurs situés au Hamill Family Nature Plaza du zoo, au BZ Red Hots, au Café del Sol et au Discovery Center jusqu’au 31 octobre au moins.

De nombreuses photos soumises au concours de cette année seront également présentées dans une mosaïque de photos que les invités pourront voir au Café de Sol Plaza à partir de cet automne.