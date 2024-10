Un photographe découvre un ancien pendentif vieux de plusieurs milliers d’années sur une plage de Cornouailles

Nikki Banfield, 43 ans, dit que c’est toujours lorsqu’elle ne cherche pas des trésors sur la plage qu’elle trouve des trésors sur la plage.

Récemment, elle est tombée sur un « camée » en verre de la taille d’un sou avec la représentation d’un visage de femme, un objet qui peut avoir 200 ans, mais qui pourrait aussi avoir 2 000 ans.

Les camées, explique Banfield au service de médias anglais SWNS, sont connus sous le nom de « glyptiques ». Ces petits ornements sont associés à la Grèce antique et à Rome et existent depuis des milliers d’années.

Cependant, elle ajoute que les camées sont devenus des bijoux populaires tout au long de la période victorienne, ce qui a entraîné une confusion quant à son origine.

Banfield a adopté la poignée Le photographe pieds nus parce qu’elle s’est aventurée sans chaussures tout en capturant des images de son environnement local sur les îles Scilly, un petit archipel au large de la pointe des Cornouailles, en Angleterre, où elle a trouvé la curiosité.

« Je trouve toujours que lorsque je suis sur la plage et que je ne cherche pas des choses, c’est là que je trouve des choses », a déclaré Banfield. « J’ai repéré au premier coup d’œil ce que je pensais être un bouton. Mais après l’avoir ramassé et exposé à la lumière, j’ai réalisé que c’était quelque chose de très différent.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un camée miniature en verre, plutôt que d’une taille-douce, car la tête miniature de la pièce est surélevée, alors que dans une taille-douce, le dessin serait imprimé », a-t-elle ajouté.

Benfield rencontre un conservateur du musée local de Scilly pour voir s’ils peuvent confirmer le mystère autour de l’objet qui a à peu près la taille d’une punaise.

« C’est à peu près la bonne taille pour avoir été utilisée dans un petit bijou, que ce soit une bague ou un collier. Connus collectivement sous le nom de glyptique, et plus fortement associés à la Grèce antique et à Rome, le camée et l’intaille existent depuis des milliers d’années.

« Souvent utilisés comme talismans et pour se protéger, ils étaient sculptés d’images de divinités, de personnages mythologiques, d’animaux, d’êtres chers et de scènes narratives », a-t-elle conclu, affirmant que l’optimiste et le romantique en elle adoreraient penser qu’il s’agissait de quelque chose d’ancien, avec une histoire merveilleuse.

« Mais quoi qu’il en soit, ce sera toujours une découverte extrêmement spéciale, car elle est magnifique et a captivé l’imagination de nombreuses personnes. »

