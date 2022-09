Un photographe découvre d’incroyables photos d’aurores boréales après s’être réveillé après une sieste

Tous ceux qui ont vu la beauté des aurores boréales sur leurs écrans l’ont sur leur liste de souhaits pour assister en personne à la magie du ciel. Et un photographe amateur a presque pu admirer la vue imprenable sur les aurores boréales mais il a dormi. Heureusement pour lui, la splendide beauté a été capturée sur son appareil photo après son réveil de sa sieste. Le photographe, Chris Lowther, a installé son appareil photo dans son jardin à Bulmer, North Yorkshire. Il espérait voir des traînées d’étoiles dans le ciel nocturne. Capturer les aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales, n’était certainement pas dans son esprit.

Dans un clip des aurores boréales capturé par Lowther, le ciel étoilé est vu rempli de lumières roses et vertes. Le clip à couper le souffle a été partagé sur Instagram par BBC News.

Les internautes ont été stupéfaits par la capture et ont partagé à quel point elle avait l’air fascinante. Quelques-uns ont noté que le photographe n’avait probablement pas réalisé qu’un faible affichage d’aurores boréales aux yeux pouvait sembler impressionnant à la caméra. Certains ont ajouté que la beauté de la nature est vraiment remarquable. “J’ai la chair de poule c’est étonnant.” un utilisateur a commenté.

Un autre utilisateur a fait remarquer: “Je pourrais m’asseoir dehors et regarder toute la soirée/nuit !!!”

“Absolument magnifique, ça devait être mieux en personne”, a fait remarquer un troisième utilisateur.

Selon BBC News, de nombreux astronomes et photographes espéraient apercevoir Jupiter le jour où cette aurore boréale a été capturée par le photographe du North Yorkshire. Jupiter avait été la plus proche de la Terre en 59 ans. Mais par chance, le photographe de 53 ans, Chris Lowther. a fini par capturer un joyau différent.

Parlant du moment, il a déclaré: «J’ai dû installer la caméra vers 23 heures, il pleuvait et je savais que la nuit allait être claire. Je connaissais Jupiter; J’ai eu quelques photos de Jupiter, mais elles n’étaient pas très bonnes. Alors, je me suis endormi, mais quand je me suis réveillé vers 2 heures du matin et que je suis sorti et que j’ai vérifié l’appareil photo, les images étaient rose vif et vertes.

Il a également mentionné qu’il était sur le point de faire ses valises pour la nuit avant de décider de jeter un coup d’œil à la caméra et qu’il était abasourdi. Il est ensuite resté debout jusqu’à 4 heures du matin pour prendre des photos.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici