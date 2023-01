Un photographe de Woodstock ouvre un studio à Crystal Lake – Shaw Local

Kellwood Studio Photography a récemment ouvert un nouvel emplacement au 171 S. Main St., Suite A, à Crystal Lake.

Kellwood Studio Photography propose des services de photographie de mariage, de maternité, de famille, de nouveau-né et d’entreprise, desservant la grande région métropolitaine de Chicago et au-delà, selon un communiqué de presse de la chambre de commerce de la région de Cary-Grove, qui a récemment organisé une coupe de ruban pour l’entreprise.

La propriétaire Kellyann Harmon a ouvert Kellwood Studio Photography en 2007. Elle propose des séances de photographie de nature et d’animaux, y compris des lapins et des poussins au printemps et des mini-sessions de licorne en été, à Promiseland Farm dans sa maison de Woodstock.

Le nouvel emplacement ajoute plus d’options pour la photographie sur place.

“J’aime l’opportunité de me faire de nouveaux amis et de bénir mes clients avec des souvenirs fabuleux pour les générations à venir”, a déclaré Harmon dans le communiqué. “J’aime apprendre de nouveaux styles, de nouvelles techniques et de nouvelles idées que je peux créer avec mon appareil photo ou dans le domaine de la conception de post-production.”

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kellwoodstudiophotography.com.