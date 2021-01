Mardi, Apple a présenté de superbes photos prises sur des portraits de l’iPhone 12, des paysages urbains, le ciel nocturne et plus encore et une image prise par le grand photographe Rohit Vohra sur iPhone 12 Pro Max a été présentée dans la liste. La photographie informatique est redéfinie sur l’iPhone 12 avec le mode nuit, qui a propulsé la photographie en basse lumière à un nouveau niveau.

« L’iPhone 12 est en effet une grande mise à niveau par rapport à ce que le même objectif pourrait faire sur l’iPhone 11, en particulier le superbe mode nuit qui donnera vie aux images », selon Vohra, l’un des photographes de rue les plus en vue d’Asie. Surtout, le ‘Smart HDR 3’ utilise l’apprentissage automatique pour ajuster intelligemment la balance des blancs, le contraste, la texture et la saturation d’une photo pour des images d’apparence naturelle.

La gamme iPhone 12 propose des systèmes de caméras avancés et, avec l’A14 Bionic, la puce la plus rapide d’un smartphone, de puissantes fonctionnalités de photographie informatique pour tous les utilisateurs. Le système de caméra pro repensé sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max est encore plus polyvalent avec les caméras Ultra Wide, Wide et Telephoto, et offre un contrôle encore plus créatif aux utilisateurs, selon Apple.

L’iPhone 12 Pro Max va encore plus loin dans l’expérience de l’appareil photo professionnel avec un téléobjectif à distance focale de 65 mm pour une flexibilité accrue et une plage de zoom optique 5x, ainsi qu’un appareil photo grand angle avancé doté d’un capteur 47% plus grand avec des pixels de 1,7 µm pour un énorme 87% amélioration dans des conditions de faible luminosité.

«Un scanner LiDAR débloque également des capacités avancées pour les modèles Pro, notamment une mise au point automatique jusqu’à 6 fois plus rapide dans les scènes de faible éclairage et l’introduction de portraits en mode nuit», a déclaré la société.

L’iPhone 12 dispose également du premier appareil photo à enregistrer des vidéos HDR avec Dolby Vision et est le premier et le seul appareil au monde à permettre une expérience Dolby Vision de bout en bout, permettant aux clients de capturer, éditer et partager facilement des vidéos de qualité cinéma nativement sur iPhone.