Un photographe de renom s’apprête à quitter l’ISS. Voici ses meilleurs clichés

L’astronaute de la NASA Matthew Dominick se prépare à revenir sur Terre après avoir passé sept mois à vivre et à travailler à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Après son arrivée à l’avant-poste orbital, Dominick – lors de sa première mission dans l’espace – a rapidement acquis la réputation d’être un photographe de renom, utilisant la pléthore d’appareils photo et d’objectifs haut de gamme de l’installation pour capturer des photos étonnantes depuis son point d’observation unique à quelque 250 milles au-dessus. Terre. Partageant son contenu sur les réseaux sociaux, l’astronaute américain a toujours été heureux de révéler comment il a capturé les images, offrant ainsi un aperçu supplémentaire aux personnes souhaitant en savoir plus.

Nous avons rassemblé certaines des images et vidéos les plus impressionnantes de Dominick capturées pendant son séjour à la station, à commencer par cette superbe prise en août montrant la Lune et une magnifique aurore au-dessus de la Terre :

L’orientation « à l’envers » de l’image publiée à l’origine correspond à la façon dont nous sommes orientés dans la coupole lorsque nous observons la Terre. Je fais normalement pivoter les images de 180 degrés avant de les publier en ligne, car cela semble plus naturel si vous n’avez pas traîné dans la coupole. Je suppose que je… pic.twitter.com/9mmS1nGqJE – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 11 août 2024

Celui-ci montre un vaisseau spatial russe Soyouz amarré à la station, avec une autre aurore au loin :

https://twiiter.com/dominickmatthew/status/1819484749661938108

La Lune et la Terre :

1/ Un éclat de lune se lève au milieu de nuages ​​noctilumineux et semble regarder vers l’horizon en attendant le lever du soleil imminent. 1/250s, f5.6, ISO 6400, 170 mm (objectif 50 à 500 mm), recadré pic.twitter.com/6vq9NfdXx0 – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 6 juillet 2024

Une image expérimentale présentant des traînées d’étoiles :

Expérimenter de longues expositions en essayant de capturer les traînées d’étoiles avec les belles structures de l’ISS. Au cours de la dernière des cinq expositions de 30 secondes, le soleil a creusé l’horizon, créant le bleu brillant des panneaux solaires du module de service. 5 images empilées, 24 mm, f4, ISO 800. pic.twitter.com/eyX92X2CoY – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 25 juin 2024

Une vue incroyable sur les étoiles :

Expérimenter des accélérés à partir de différentes fenêtres autour de l’ISS. Il s’agit de l’une des rares fenêtres orientées à l’opposé de la terre dans un compartiment du module de service appelé ПхО. L’ISO est élevé et l’exposition est peut-être trop longue (1,6 s) car on peut voir les étoiles… pic.twitter.com/MJB3hDdIH8 – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 4 août 2024

Cette image montre le vaisseau spatial Starliner de Boeing lors de sa visite difficile à l’ISS :

Nous avons beaucoup regardé les aurores par les fenêtres des coupoles ces derniers temps. Starliner faisait quelques tests aujourd’hui, nous avons donc décidé de le vérifier depuis les fenêtres Dragon. Le timing était idéal pour que l’Aurora s’aligne bien avec les propulseurs du module de service de Starliner. pic.twitter.com/mlsbLxFaJL – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 15 juin 2024

Ce time-lapse sur l’Asie du Sud-Est regorge de surprises, notamment des éclairs, des lumières de la ville et un mystérieux feu rouge au large des côtes japonaises :

Timelapse voyageant vers le nord-est et l’Asie du Sud-Est. Par ordre d’apparition :

* Tant de coups de foudre

* Lumières colorées des bateaux de pêche – une de mes choses préférées à voir la nuit depuis l’ISS

* Juxtaposition des lumières des villes de la péninsule coréenne

* Feux rouges au Nord de… pic.twitter.com/vN5VnCKirb – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 14 septembre 2024

Une vue impressionnante de la comète Tsuchinshan-ATLAS, que vous pouvez admirer ce mois-ci :

La comète s’élève à l’horizon juste avant le lever du soleil orbital avec des aurores qui passent. 50 mm, 1,2, 1/4 s, ISO 6400 pic.twitter.com/SlwWdFwQgH – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 29 septembre 2024

Dans celui-ci, vous pourrez profiter des reflets « époustouflants » des panneaux solaires et d’une belle vue sur la Voie Lactée :

Un timelapse de panneaux solaires reflétant les aurores et les lumières de la ville alors qu’ils s’alignent pour le lever du soleil imminent. Les reflets de la lumière des panneaux solaires étaient si époustouflants que je suis resté éveillé jusqu’à 1 heure du matin pour photographier quelques levers de soleil supplémentaires. Heureusement, nous avons des levers de soleil toutes les 90 minutes. L’un des… pic.twitter.com/k2V4XM6weJ – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 1 septembre 2024

Oui, c’est le Nil tout en bas :

Remonter le Nil jusqu’à la mer Méditerranée. 1/5s, f1.4, ISO 12800 Besoin de soustraire le cadre sombre et les autres traitements plus tard. C’était génial de voir par une nuit aussi claire. pic.twitter.com/fMucJdfw74 – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 30 juin 2024

Encore un superbe time-lapse. Faites attention au moment où le cosmonaute éteint les lumières à l’intérieur du Soyouz et à la ville de San Francisco bien en dessous :

Tant de petites choses sympas dans ce court timelapse. . .

* un cosmonaute éteint les lumières à l’intérieur du Soyouz

* les lumières de San Francisco se reflètent sur les panneaux solaires Soyouz avant que nous voyions San Francisco

* Région de la baie de San Francisco

* différentes couches de l’atmosphère sont visibles dans… pic.twitter.com/UQWxSZ6MyS – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 30 août 2024

Une image phénoménale de la lune se couchant sur le Pacifique :

La lune se couche sur le Pacifique. Je suis allé à la coupole pour filmer la tempête tropicale Hone près d’Hawaï, mais juste après notre passage à côté de la tempête, la lune a commencé à se coucher. 400 mm, 500 ISO, vitesse d’obturation 1/20000s, f2.8, recadré, débruité. pic.twitter.com/YtboVnRNpF – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 24 août 2024

Ici, nous voyons « le dernier éclat du coucher de soleil orbital » alors qu’il brille à travers les panneaux solaires de la station :

Derrière la station spatiale, le dernier éclat du coucher de soleil orbital brille à travers les panneaux solaires du module de service. 15 mm, T1,8, ISO 6400, 1,6 s pic.twitter.com/6mb8j7VSwr – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 7 septembre 2024

Quelques images des coulisses :

Un rapide aperçu des coulisses de la façon dont nous préparons des portraits de nous-mêmes regardant par la fenêtre du Dragon vers les étoiles depuis la fenêtre du cockpit du Starliner. pic.twitter.com/3Kek11PTFv – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 23 juillet 2024

Enfin, quelques images du maître photographe à l’œuvre à l’intérieur du module Coupole à sept fenêtres de la station :

Nous rentrons bientôt sur Terre. Je suis ravi d’être à nouveau avec ma famille et mes amis. Mais je suis sûr que l’accès à la Coupole pour prendre des images de ce que la Terre a à nous montrer chaque jour me manquera. Partager de la vidéo/audio brut pour tenter de partager un peu de ce que c’est que de regarder… pic.twitter.com/1ZAmBgZxfx – Matthieu Dominick (@dominickmatthew) 27 septembre 2024

Il y a beaucoup plus de photos et de vidéos sur lesquelles vous pourrez profiter le compte de réseau social de l’astronaute.

Dominick rentrera chez lui dans les prochains jours aux côtés des autres astronautes de la NASA Michael Barratt et Jeanette Epps, ainsi que du cosmonaute russe Alexander Grebenkin. Ils voyageront à bord du même vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon qui les a amenés à la station en mars.