Un photographe de presse arrêté lors d’une manifestation contre la mort par étranglement

NEW YORK (AP) – Un photojournaliste en activité faisait partie d’une douzaine de personnes arrêtées lors d’une manifestation contre la mort par étranglement la semaine dernière du passager du métro de New York, Jordan Neely.

Stephanie Keith a été arrêtée lundi lors d’une manifestation devant une station de métro de Manhattan et accusée de conduite désordonnée.

Vidéo publié sur Twitter montre le chef de la patrouille John Chell, l’un des membres les plus haut gradés du NYPD, criant « Enfermez-la » alors qu’il remet Keith à deux agents des affaires communautaires pour qu’il soit menotté.

Interrogé sur l’arrestation de Keith dans un conférence de presse Tard lundi, Chell a déclaré que « le journaliste est intervenu dans au moins deux arrestations au milieu de la rue » et est intervenu plus tard une troisième fois.

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux semblent montrer Keith sortant dans la rue pour prendre une bonne photo de quelque chose, sans interférer avec les arrestations.

Keith a déclaré dans un texte qu’elle ne pouvait pas discuter de l’arrestation elle-même tant que des accusations étaient en instance.

Keith est un photographe indépendant dont les clients incluent Getty Images et le New York Times. La New York Press Photographers Association l’a qualifiée de « photojournaliste intrépide » et a déclaré dans un communiqué : « Nous soutenons notre collègue et pensons qu’un examen des preuves et des circonstances obligera le procureur de Manhattan à abandonner toute charge contre elle. »

Des responsables de la police ont déclaré lors de la conférence de presse qu’environ 150 personnes avaient assisté à la manifestation de lundi et qu’il y avait eu 11 arrestations, principalement pour conduite désordonnée.

Le chef du département Jeffrey Maddrey a déclaré qu’un cocktail Molotov avait été retrouvé par terre parmi les manifestants.

« C’est quelque chose qui est dangereux », a déclaré Maddrey. « Cela pourrait blesser les membres du département. Cela pourrait blesser d’autres manifestants. Cela pourrait blesser des innocents qui passent par là.

UN photo affichée par les officiers montre une bouteille d’eau minérale en verre avec un chiffon à l’intérieur. Il n’était pas clair mardi si une substance inflammable avait été trouvée dans la bouteille. Un porte-parole de la police n’a pas répondu à une question sur les résultats des tests.

Les manifestants protestaient contre la mort le 1er mai de Neely, un ancien imitateur de Michael Jackson avec des antécédents de problèmes de santé mentale, qui a été placé dans un étranglement par le vétéran de la marine américaine Daniel Penny.

Penny a déclaré vendredi par l’intermédiaire de ses avocats qu’il avait agi pour se protéger après que Neely se soit comporté d’une manière traitante dans le métro.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée au cours de la rencontre fatale. Le bureau du procureur de la République enquête.

Karen Matthews, Associated Press