Un photographe de l’AP découvre la beauté des Jeux paralympiques en capturant ce qui « n’est pas là »

Morenatti combine son expérience personnelle de la perte d’une jambe avec sa photographie pour capturer les Jeux paralympiques avec le plus grand respect et la plus grande admiration.

PUBLICITÉ Emilio Morenatti, 55 ans, est le photographe en chef de l’AP pour l’Espagne et le Portugal. Il est réputé pour ses récits visuels puissants et empathiques. Ayant perdu une jambe en Afghanistan en 2009, son parcours personnel a énormément influencé son approche de son art. Il décrit son travail de couverture des Jeux paralympiques de cette année comme profondément gratifiant : « Quand je couvre les Jeux paralympiques, j’ai l’impression que les athlètes me donnent beaucoup en retour. On voit beaucoup d’énergie. Les athlètes se donnent à fond. » Le handicap d’Emilio a également favorisé un lien profond avec les athlètes qu’il couvre. Il explique : « Mon propre handicap m’aide à briser les barrières. Quand les athlètes voient ma prothèse, ils savent que, comme eux, j’ai dû surmonter des obstacles dans ma carrière, et cela crée un lien entre nous. » Avec son travail, il espère capturer la beauté et la complexité du corps handicapé avec respect et sensibilité : « J’essaie de faire de belles photos d’un corps handicapé. Mon objectif est de capturer la partie du corps qui n’est plus là, une absence qui doit être acceptée. » Voici quelques-unes de ses photos les plus remarquables des Jeux paralympiques de cette année : Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se sont déroulés du 28 août au 8 septembre.

Source link