Un photographe de cinéma au Pérou ouvre une chambre noire communautaire – Shaw Local

Pour moi, c’est le processus, c’est tout un art. Chaque choix a un résultat sur l’image finale. — Shanna Dugan, photographe péruvienne

Lorsque la photographe de cinéma Shanna Dugan a lancé son entreprise il y a sept ans, elle a développé un film dans son évier de cuisine et de salle de bain.

Elle a déménagé dans son bureau actuel au Pérou parce qu’elle voulait avoir une chambre noire où elle pourrait développer son film. En raison de l’intérêt de la communauté et du soutien d’autres artistes et photographes locaux, elle a décidé de l’ouvrir au public.

“C’était juste comme une direction que je devais prendre et c’était un objectif que j’avais depuis longtemps d’ouvrir une chambre noire à laquelle tout le monde pouvait accéder”, a déclaré Dugan. “Alors je l’ai fait.”

La chambre noire de Dugan est la seule chambre noire communautaire de l’Illinois qui propose le développement de films couleur, a-t-elle déclaré. Il y en a un à Chicago, mais il est limité au développement en noir et blanc. La plupart des chambres noires se font par l’intermédiaire d’un collectif d’artistes ou d’une université – et il n’y a pas beaucoup de chambres privées.

La photographe de cinéma Shanna Dugan, du Pérou, dans sa zone d’impression le jeudi 23 juin 2022. (Olivia Doa)

Dugan a déclaré que les gens vont souvent chez Walgreens pour obtenir des négatifs qu’ils ont développés, mais Walgreens ne rend pas les négatifs une fois qu’ils sont développés. Elle dit qu’elle garde ses négatifs parce qu’ils sont physiquement là et peuvent être redéveloppés, contrairement à la photographie numérique où le fichier peut s’user ou se perdre avec le temps.

Dugan a déclaré qu’elle préférait la photographie argentique, car cela exige plus d’elle que de cliquer et d’espérer qu’elle obtiendra la photo. Le cinéma l’oblige à se faire confiance, ralentit le processus et lui donne plus de contrôle artistique. Pour elle, l’attrait du film est qu’il est réel, et une fois que l’obturateur s’enclenche, l’image existe physiquement.

Dans le cadre de son processus artistique, Dugan s’engage dans une pratique appelée soupe de film, un processus que même certains photographes de cinéma ne connaissent pas. La soupe de film, c’est quand des produits chimiques supplémentaires sont ajoutés au processus de développement pour obtenir des looks uniques. Il faut une certaine connaissance de la chimie pour assurer la sécurité des mélanges et obtenir le résultat souhaité.

Dugan a déclaré qu’elle aimait ajouter différents types de thé ou l’eau aromatisée au bai bleu pendant le processus de développement, ce qui donne à l’image un ton violet. Dugan a déclaré que le sel crée également un effet unique.

« Il y a beaucoup de petites bizarreries à filmer. Pour moi, c’est le processus, c’est tout un art. Chaque choix a un résultat sur l’image finale », a déclaré Dugan. “Cela demande une certaine maîtrise, cela demande beaucoup de créativité et beaucoup d’imagination.”

La photographe de cinéma Shanna Dugan utilise son équipement dans la chambre noire le jeudi 23 juin 2022 (Olivia Doack)

Dugan a ouvert la chambre noire en mai et a déclaré qu’elle était ouverte à ceux qui souhaitaient l’utiliser. Il y a une demande que les gens doivent remplir qui sert de processus de sélection pour les problèmes de responsabilité. Étant donné que les produits chimiques utilisés pour traiter le film peuvent être dangereux, une orientation sur la sécurité est également requise pour toute personne autorisée à utiliser la chambre noire. Dugan a également déclaré qu’elle travaillait à obtenir une boîte de dépôt pour que les gens déposent leurs négatifs afin qu’elle puisse les développer.

La photographie argentique, cependant, est plus chère que le numérique, en particulier au cours des cinq dernières années où Dugan a remarqué une augmentation de l’intérêt et du coût de l’équipement photo et des films.

Fujifilm a augmenté le prix de ses films de 40 %. Le film Kodak, le film que Dugan achète, est en rupture de stock car l’entreprise n’a pas assez de métal pour les bobines. Heureusement, Dugan dispose d’un approvisionnement en film qu’elle espère durer jusqu’à ce que Kodak obtienne son film en stock.

“Le film sera toujours plus cher que le numérique, mais cela en vaut la peine pour moi.”

Dugan est situé dans le bâtiment Westclox, 400 Fifth St. Appelez le 815-780-2321 ou allez à https://www.photographybyshanna.com/ pour plus d’informations.