Un photographe de Calgary capture un spectacle épique d’aurores boréales

Des rivières tourbillonnantes de lumières vertes et bleues dansent dans le ciel nocturne, devenant de plus en plus vives à mesure que les éruptions solaires et le champ magnétique terrestre interagissent – ​​les aurores boréales, l’un des phénomènes naturels les plus majestueux de la planète.

Pour de nombreuses personnes, observer les aurores boréales est une expérience incontournable qui vaut la peine de voyager à travers le monde. L’occasion d’observer le scintillement et l’éclat des aurores s’apparente à regarder à travers un kaléidoscope de couleurs. Mais photographier cette expérience est une autre histoire.

Parfois à peine visible à l’œil nu, l’aurore est sans doute l’une des scènes les plus difficiles à photographier. De faibles niveaux de lumière et des aurores souvent faibles nécessitent des temps d’exposition longs, une mise au point précise et un éclairage approprié, sans parler d’être au bon endroit au bon moment. Cependant, à la mi-octobre, la NASA et le Space Weather Prediction Center (SWPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont annoncé que le soleil était entré dans sa période solaire maximale, ce qui signifie que les lumières seraient pleinement visibles, ce qui mettrait les chances un peu plus en faveur des photographes.

Partout en Amérique du Nord, des milliers de photographes, des professionnels équipés d’un reflex numérique de haute technologie aux amateurs équipés d’un simple téléphone portable, se sont rendus à l’extérieur pour capturer l’écran.

Un photographe de Calgary attendait ce moment depuis des années. Pilote de ligne Matt Melnyk a passé les deux dernières décennies à perfectionner ses compétences en photographie en mettant un accent particulier sur la capture des aurores boréales. Lorsque le maximum solaire a frappé à la mi-octobre, Melnyk était prêt avec son équipe de chasseurs d’aurores à documenter cet événement épique.

Pour parler de son amour des aurores et en vivre davantage, Canadien Géographique s’est assis avec Melnyk pour discuter de son amour pour les aurores et en apprendre davantage sur ses nuits avec les lumières.

Sur sa passion pour la photographie des aurores

C’est tellement merveilleux parce que chaque spectacle que j’ai vu n’est jamais le même. Je peux sortir au même endroit et faire 20 séances photo différentes d’aurores et je reviendrai à la maison avec 20 séries de photos différentes – c’est ce qui me pousse à revenir pour en savoir plus. Je continue d’en être époustouflé. Et c’est très intéressant pour moi – toute la science derrière cela, comment ils se forment et pourquoi cela se produit.

Sur ce qui a rendu cette exposition la plus récente si spéciale

Nous sommes actuellement au maximum du maximum solaire. Nous savions qu’il y avait deux éruptions solaires majeures spécifiquement dirigées vers la Terre. En tant que chasseurs d’aurores, nous surveillons beaucoup le soleil. Donc, comprendre ce que fait le soleil nous permettra d’être plus compétents pour sortir, réussir les prises de vue et nous placer au bon endroit, car nous savons que ce sera un très bon spectacle ici sur Terre.

Sur ce qu’est une équipe de chasse aux aurores

Mon équipe est composée de quelques amis qui partagent les mêmes intérêts et nous sortons ensemble. Quand vous sortez seul au milieu de la nuit, dans un endroit sombre, c’est un peu effrayant, je suppose. Nous avons une femme avec nous et nous voulons être sûrs qu’il n’arrive rien à personne. Nous sommes donc au minimum deux personnes, parfois trois, mais nous faisons cela depuis quelques années maintenant. Nous y allons et nous nous protégeons mutuellement et c’est quelqu’un à qui parler si quelque chose arrive. Nous prenons soin les uns des autres.

Sur la façon dont il se prépare à tirer sur l’aurore

La première chose est d’avoir un appareil photo numérique de très bonne qualité, comme un reflex ou un appareil photo sans miroir, et un trépied. Ce sont les deux incontournables dont nous avons besoin pour photographier les aurores car vous allez faire une exposition plus longue. À ce stade, nous discutons en ligne après avoir examiné les prévisions nuageuses. Parfois, en Alberta, cela peut être délicat, car à Red Deer, le temps est complètement dégagé, mais à Calgary, le temps est couvert ou brumeux. Nous regardons donc constamment ces prévisions pour trouver un emplacement.

En tant que photographe, nous ne voulons pas toujours aller exactement au même endroit et avoir exactement le même premier plan, nous aimons donc le modifier pour obtenir des photos uniques. Une fois que nous savons ce que font les prévisions en ce qui concerne les nuages ​​— parce que si le ciel est complètement couvert, nous n’allons nulle part — et que nous savons qu’il y a un endroit clair, alors à ce stade, nous vérifions la base de données des emplacements que nous avons développé au fil des années. Une fois que nous avons trouvé un emplacement en fonction de la couverture nuageuse, nous y allons et nous installons. Nous avons nos chaises de jardin, nous faisons fonctionner nos caméras, puis nous nous déplaçons en quelque sorte et prenons différentes photos et observons ce que fait l’aurore.

Sur ce qu’il suggère aux personnes intéressées à photographier les aurores boréales

Vous devez comprendre ce que fait le soleil. Je suggérerais donc de suivre la météo spatiale et de s’impliquer dans cela. Il existe une application gratuite appelée Météo spatiale en directtous les chasseurs d’Aurora ont ça. Et cette application vous enverra des notifications et vous indiquera si le soleil fait quelque chose d’actif, ce que vous devrez connaître.

Ce fut l’une des meilleures semaines de ma vie depuis que j’ai pu assister et photographier trois spectacles d’aurores hors du commun. Je suis à court de mots !