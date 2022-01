Un photographe de Bhopal parcourt du Cachemire à Kanyakumari avec un message sur la santé mentale

Un photographe de 30 ans de la capitale du Madhya Pradesh, Bhopal, a pédalé à travers le pays, c’est-à-dire le Cachemire à Kanyakumari en un mois avec un message de sensibilisation à la santé mentale au milieu de la pandémie de Covid-19. Varun Namdev est revenu dans la ville la semaine dernière après avoir effectué le difficile voyage à vélo de 3 600 km du Cachemire à Kanyakumari en un mois environ. Membre du «groupe cycliste des nouveaux golfeurs», Varun avait commencé à faire du vélo pour surmonter les problèmes mentaux induits par le verrouillage l’année dernière. Il avait commencé son voyage à vélo intitulé « Pedal 4 Mental Health » de la ville de Katra au Jammu-et-Cachemire le 13 décembre et avait terminé le voyage à Kanyakumari le 13 janvier.

« En tout, j’ai pédalé pendant 24 jours. J’ai réservé six jours pour réparer mon vélo et recharger mon corps », a déclaré Varun, ajoutant qu’il a parcouru en moyenne 150 km à vélo ces jours-là. Inde.

« Je me suis entraîné avec de courts voyages avant le voyage national et j’ai également fait du yoga, en plus de faire de la musculation avant le début du voyage », a déclaré Varun, ajoutant qu’il avait sillonné 12 États dans le cadre de son voyage. Il a déclaré que le confinement à à la maison après le confinement a entraîné des problèmes de santé mentale chez les personnes, en particulier les enfants. « Notre groupe pratique un large éventail d’activités physiques et de plein air pour remettre des vies sur les rails après le confinement », a ajouté le cycliste.

« J’ai réussi à parler à un grand nombre de personnes pendant le voyage et j’ai discuté du thème du voyage. En retour, je me suis aussi inspiré de ceux que j’ai croisés dans de nombreux états et qui s’étaient lancés dans des parcours similaires à pied, à vélo ou en courant. Plusieurs de ces personnes entreprenaient de longues missions pour des messages sociaux comme ‘Beti Bachao-Beti Padhao’, l’éducation des filles et bien d’autres », a déclaré Namdev. Une fois que la troisième vague de Covid-19 aura diminué, nous recommencerons à engager le public avec des activités pour contrer les problèmes mentaux. liés à la pandémie, a-t-il ajouté.

