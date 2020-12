Bien qu’il puisse y avoir beaucoup d’amateurs d’espace et de photographie, peu d’entre eux peuvent faire ce que ce gars de Bhopal a réussi à réaliser.

Vedant Pratap Singh Jadon, un astrophotographe, a cliqué sur 4000 clichés de la nébuleuse d’Orion et en utilisant une technique appelée empilement, a reproduit une image époustouflante. Ce qui rend son effort encore plus spécial, c’est qu’il n’avait pas d’appareil photo professionnel haut de gamme pour le faire. Au lieu de cela, il a utilisé un reflex numérique d’entrée de gamme, le Nikon D3100, avec un téléobjectif 70-300 mm et un trépied bon marché.

Il a posté une seule photo d’exposition à côté de l’image finale rendue en fusionnant les 4000 prises de vue et le contraste est à couper le souffle.

Découvrez les images ici.

«Comme je ne pouvais pas me permettre un télescope ou un Star Tracker coûteux, j’ai pris près de 4000 expositions de la nébuleuse d’Orion sur 3 nuits avec juste une caméra d’entrée de gamme de Bhopal», a écrit Vedant Pratap sur le post Reddit.

Il a écrit que pour capturer la nébuleuse d’Orion, qui est à environ 1344 années-lumière de la Terre, il faudrait normalement une monture de suivi motorisée ou au moins trouver un endroit sombre avec une échelle de Bortle élevée, une échelle qui indique la luminosité du ciel nocturne.

«Je ne pouvais me permettre aucune de ces choses, la dernière en partie à cause de la pandémie actuelle, principalement parce que je suis paresseux. J’ai donc pris toutes ces photos de mon toit à la place », dit-il. «Le fait que je puisse même obtenir des détails sur la nébuleuse à partir d’un ciel de classe Bortle 6-7 me suffisait», a-t-il ajouté.

Le photographe a déclaré que de belles prises de vue dans le ciel nocturne sont possibles même sans dépenser «tout votre mois de salaire pour acheter du matériel coûteux». Pour saisir l’image incroyable du ciel nocturne, il a utilisé un masque Bahtinov, un appareil pour focaliser de petits télescopes astronomiques, une simple application de carte des étoiles, un processeur d’image et retouché un peu à l’aide d’une application Photoshop.

L’image qu’il a publiée est très appréciée sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de Reddit a commenté: «Wow! Je suis quelques subreddits liés à l’espace, mais aucun d’entre eux n’entre dans ce niveau de détail et de liens vers des produits / techniques réels. Très cool de voir que vous pouvez réellement faire de l’astrophotographie avec des caméras de merde. Je me demandais quel télescope acheter car je me fiche de regarder les planètes proches. Je ne me soucie que de ces nébuleuses et galaxies lointaines.

«Mon dieu, mon cerveau a explosé. Excellent travail OP! Surtout avec l’explication détaillée dans le commentaire », a écrit un autre utilisateur.

«Des solutions modernes! À première vue, je pensais que quelqu’un de la recherche spatiale avait publié ceci. Mon pote vraiment impressionnant. Essayez de faire de même pour la lune », a déclaré un troisième utilisateur.