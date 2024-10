Un photographe construit un élégant appareil photo plein format open source DIY

PétaPixel a couvert de nombreux projets d’appareils photo à faire soi-même, mais aucun n’est comparable à celui de l’ingénieur et photographe Wenting Zhang. Appareil photo sans miroir plein format Sitina S1 open source.

Zhang, qui a documenté le projet sur son Chaîne YouTubea lancé le projet en 2017. Au cours de cette période, la conception de l’appareil photo a considérablement changé, mais la mission du projet est restée la même : construire un appareil photo plein format sur lequel d’autres photographes pourraient s’appuyer.

Dans un entretien avec DPRevueZhang explique qu’il pensait au départ que le projet prendrait environ un an. Cependant, « les ingénieurs sont généralement mauvais pour estimer le temps que prendront les choses », dit-il. L’idée de se fabriquer un appareil photo a commencé au collège lorsque Zhang a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre un véritable appareil photo. Les premières tentatives n’ont pas abouti et il a finalement économisé suffisamment pour se procurer un Nikon D90. Cependant, il raconte DPRevue qu’il aspirait toujours à construire un appareil photo.

Aujourd’hui, en 2024, le projet est toujours en cours, même si Zhang a parcouru un long chemin. Son Sitina S1 plein format est construit autour d’un capteur CCD Kodak de 10,8 mégapixels – qui a été sélectionné parce qu’il est facile à acheter pour un amateur – et permet à Zhang d’utiliser un obturateur électronique pour son appareil photo. Après tout, construire un volet mécanique est très compliqué. Le corps de la caméra Sitina S1 imprimé en 3D présente une courte distance de bride, permettant à la caméra d’utiliser des objectifs à monture E.

Zhang admet que son dernier prototype présente encore des problèmes et qu’il lui faudra un an ou deux pour que la caméra soit « utilisable et utile ». Cependant, il espère pouvoir résoudre les problèmes et vendre le Sitina dans un kit que les photographes bricoleurs pourraient construire eux-mêmes. « Sans but lucratif », dit-il DPRevue« mais pour que les gens puissent jouer avec, et mes efforts sur ce projet ne seront pas vains. »

En ce qui concerne l’effort, même si Zhang reconnaît que son appareil photo dans son état actuel présente certains problèmes et nécessite davantage de développement, il vaut la peine de se concentrer sur l’incroyable réussite d’avoir construit un appareil photo plein format open source opérationnel. Les principaux fabricants d’appareils photo passent des années à créer de nouveaux appareils photo, en employant des centaines d’employés et en dépensant d’énormes sommes d’argent. Avec l’aide de ses amis, Zhang a fabriqué un appareil photo numérique fonctionnel ; c’est vraiment remarquable. De plus, le Sitina S1 est un bel appareil photo, ce qui ne fait pas de mal.

Crédits images : Images de Wenting Zhang