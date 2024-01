Un photographe capture New York dans son « pire et son meilleur »

Errant dans les rues désertes de New York pendant les jours sombres de la pandémie de COVID-19, le photographe Phil Penman a capturé la ville à l’un de ses plus bas niveaux.

“J’ai des émotions mitigées à propos de cette période”, raconte Penman PétaPixel. «C’était très triste de voir les rues que j’aime fermées à cause de l’augmentation des vols à l’étalage et des vols.»

Malgré les temps sombres, Penman a trouvé du réconfort dans des conversations fortuites avec des inconnus, alors que les gens aspiraient à des liens humains à une époque où les autorités imposaient des mesures de confinement.

«C’est New York dans ce qu’elle a de pire et de meilleur», déclare Penman. « Les images vous font voyager. Des rues calmes de New York comme nous n’en avons jamais vues auparavant, jusqu’aux personnages et personnalités de la rue qui étaient moins fortunés et n’avaient nulle part où aller.

« J’ai passé beaucoup de temps à errer dans les rues pour documenter tout ce que je voyais », poursuit-il. « J’ai trouvé que les conversations que j’ai eues avec les gens dans la rue m’ont aidé mentalement et m’ont permis de comprendre à quel point nous avons tous besoin les uns des autres. Les appels Zoom étaient agréables mais ne remplacent pas la conversation avec des gens en chair et en os.

Grosse pomme vide

Les photos de Penman jouent sur des thèmes isolationnistes, amplifiés par l’appareil photo Leica Monochrom avec lequel il a choisi de filmer le projet. Comme tout photographe de rue, il sait que la patience est une vertu.

« Venant du Royaume-Uni et sachant à quel point la pluie est nulle, je me retrouve maintenant à chercher le temps maussade pour servir de toile de fond aux personnages que j’aime capturer », explique-t-il.

« Je sais, grâce à mes 30 années dans la rue, que ces moments extraordinaires sont rares. Cela nécessite de nombreuses heures de travail dans la rue, à marcher et à observer. Si vous partez en pensant que vous allez avoir ces images tout le temps, vous vous préparez à l’échec.

Bien qu’il soit originaire de Grande-Bretagne, Penman se dit « vraiment new-yorkais » après y avoir vécu 23 ans. Il cite Arnold Newman, Elliot Erwitt et Josef Koudelka comme influences, mais l’un d’entre eux l’inspire plus que d’autres.

« Il faut toujours suivre Salgado sur celui-ci. À la fois d’un point de vue photographique mais aussi en tant qu’homme d’affaires et de la manière dont il gère les projets qu’il choisit de réaliser », dit-il.

Penman s’est bâti une clientèle enviable en ligne avec sa page Instagram comptant 180 000 abonnés.

« À mes débuts, les photographes devaient être approuvés par les gardiens et peut-être pourraient-ils faire carrière », dit-il.

« De nos jours, les jeunes photographes ne réalisent pas à quel point c’est génial. Vous pouvez désormais créer une audience et gagner de l’argent en faisant quelque chose que vous aimez sans passer par les gardiens. De nombreux photographes peuvent désormais toucher des millions de personnes chaque mois.

Ses photos ont été rassemblées dans un livre intitulé Journaux de rue de New York qui est publié par teNeues.

D’autres travaux de Penman peuvent être trouvés sur son Instagram et site web.

Crédits images : Photographies de Phil Penman