Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme s’articule. J’avais déjà couvert des guerres dans les Balkans et en Afghanistan. Ils tiraient des guerres où les journalistes – souvent bêtement – se persuadaient qu’ils avaient une chance d’identifier et de contourner le danger. Mais dans la guerre de la Grande-Bretagne contre Covid-19, les jours que j’ai passés en tant que photojournaliste indépendant à couvrir l’unité de soins intensifs de l’hôpital Homerton dans l’est de Londres impliquaient un danger à chaque respiration. Le projet du New York Times documentant la lutte de la nation contre le coronavirus était terrifiant et impressionnant. Terrifiant en raison de l’exposition potentielle à un tueur invisible qui a fait plus de 120 000 morts en Grande-Bretagne et plus de 2,5 millions dans le monde. Impressionnant parce que j’ai pu être témoin du courage, du professionnalisme et du courage remarquables du personnel médical dont la routine quotidienne les plaçait au bord même de la vie ou de la mort. Même la médecine moderne la plus avancée n’offre aucun remède magique. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir de l’USI, il n’y a que la mort. C’est le dernier arrêt. Ce qui est resté avec moi par la suite était la peur dans les yeux des gens alors qu’ils rejoignaient ce qui pourrait être la bataille finale. Pour le personnel médical, le fardeau de la responsabilité est énorme.

Alors que la Grande-Bretagne s’approche d’un relâchement progressif de son verrouillage le plus draconien et que des millions de personnes ont accès aux vaccins, les images de ce conflit terminal ne rentrent pas facilement dans le récit officiel.

De nombreux Britanniques ne sont probablement pas conscients de la réalité brutale de l’ICU: les bips constants des moniteurs partout; le personnel pressé de retourner, ou les patients «couchés» pour les aider à respirer; les répits trop brefs qui cèdent la place à une activité frénétique.

Augmenter cette prise de conscience a pris des mois. Mes rédacteurs en chef – Gaia Tripoli à Londres et David Furst à New York – et la chercheuse Amy Woodyatt et moi avons appelé des hôpitaux, des morgues, des crématoires, des salons funéraires et des dépôts d’ambulances cherchant à avoir accès à la chronique de ce moment de la pandémie, avant d’être refusés. Souvent, on nous a dit que la photographie était incompatible avec la dignité des morts.