Un photographe capture la Super Lune se levant derrière la Statue de la Liberté

Le photographe Dan Martland a dû improviser pour ces photos envoûtantes de la Supermoon Harvest Moon se levant derrière la Statue de la Liberté à New York.

Martland raconte PétaPixel que les photos avaient été planifiées « à la dernière minute » parce que les prévisions météorologiques n’étaient pas bonnes pour le jour de la pleine Lune jusqu’à ce qu’il commence à surveiller les webcams et puisse voir le ciel s’ouvrir.

Mais il devait encore choisir un endroit à partir duquel prendre la photo, la position de la Lune dans le ciel change tout le temps, ce qui signifie que Martland est constamment à la recherche d’un endroit qui lui permettra de prendre une photo intéressante. « La Statue de la Liberté est toujours gagnante », explique Martland.

Pour la photo prise le 18 septembre, Martland a utilisé une application appelée PlanitPro qui montrait un point de vue potentiel dans le New Jersey depuis Liberty State Park. Mais à leur arrivée, l’endroit était en fait une zone de plage où la marée montait et Martland et son ami ont réalisé qu’ils seraient dans l’eau jusqu’au cou au moment où la Super Lune se lèverait.

« Nous finissons donc par nous démener pour essayer de trouver une autre intrigue », explique Martland via une note vocale. « Nous transportons chacun deux trépieds et un gros sac à dos, il faisait assez humide et nous transpirons en essayant de trouver un endroit à environ 10 minutes de l’arrivée. Alors, croyez-le ou non, nous avons fini par être un peu méchants.

Martland et son copain se sont retrouvés sur un terrain de golf privé où les golfeurs ont donné leur bénédiction aux photographes.

« Nous nous sommes simplement installés là-bas et espérions que tout se passerait bien, mais nous n’étions pas sûrs que la Lune allait apparaître », ajoute Martland.

Heureusement, la Lune est apparue et bien que Martland se soit plaint qu’elle n’était pas parfaite parce que les arbres étaient au premier plan, de nombreux internautes ont déclaré qu’ils aimaient les éléments naturels de la photo.

Le propriétaire du terrain de golf est arrivé plus tard et a demandé ce que faisaient les photographes. Martland et son ami se sont excusés, mais le propriétaire du terrain de golf a fini par être « super cool » et les a même ramenés dans une voiturette de golf.

« Il adorait ce que nous faisions et j’ai gagné un suivi supplémentaire sur Instagram parce que je lui montrais ce que nous faisions », ajoute Martland.

« Étagère supérieure »

Le lever de la lune de ce soir passe devant @EdgeNYC plate-forme dans les chantiers d’Hudson #NYC pic.twitter.com/ahM2mrLEpy – Dan Martland (@DanTVusa) 22 septembre 2024

L’image a été prise avec un objectif Sony 200-600 mm, au point focal 600 mm, c’est pourquoi la Lune apparaît si massive sur les photos.

« Je recherche ces clichés tout le temps, j’essaie toujours de trouver ceux qui sont uniques et où il n’y a pas de grandes foules d’autres personnes faisant la même chose », ajoute Martland. « Je suis toujours à la recherche de la plus grande Lune possible, ce qui signifie une compression de l’objectif, une position à 600 et une distance de plusieurs kilomètres. »

D’autres travaux de Martland peuvent être trouvés sur son Gazouillement, Instagramet site web.

Crédits images : Photographies de Dan Martland