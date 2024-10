Un photographe capture des souvenirs impérissables dans le nouveau studio de Salmon Arm

Une mauvaise photo de famille continue d’inspirer Abigail Anderson lorsqu’il s’agit de capturer des souvenirs.

Debout devant un collage de photos affiché sur un mur de sa nouvelle entreprise du centre-ville de Salmon Arm, The Dark Room Photography Studio, Anderson se souvient d’un moment de son enfance où sa mère a engagé un photographe professionnel pour prendre des photos de famille.

« Tout ce dont je me souviens, c’est que ma sœur et moi nous disputions, et mes parents ne s’entendaient pas à ce moment-là, donc pour moi, chaque fois que je regardais ces photos, je ne les aimais pas », a déclaré Anderson. « Je n’aimais pas l’énergie qui était attachée aux photos. Et c’est pour cela que c’est très important pour moi de créer une expérience agréable et amusante pour les gens lors de leur séance photo. Parce que la photo, quand ils la regardent, ils vont se souvenir de l’expérience qu’ils ont vécue…

« Peu importe la beauté des photos. Même si la lumière était belle, si vous avez de mauvais souvenirs, votre photo vous le rappellera pour toujours. »

Ayant grandi à Vernon, Anderson a déclaré que chaque fois qu’une caméra sortait, elle se couvrait le visage avec sa main. Pourtant, elle a développé une appréciation pour la photographie et l’expérience d’être derrière l’objectif. La première photo qui a inspiré Anderson a été celle prise par un ami de la famille, une photo en noir et blanc de sa cousine dans l’embrasure d’une porte, devant un écran.

« Cela m’a tout simplement marqué », a déclaré Anderson. « Mes parents aussi aimaient les photos – je fouillais tout le temps dans leurs boîtes à chaussures remplies de photos. »

Près du bureau de son studio, Anderson garde une machine d’arcade Mme Pac-Man (pour divertir ses enfants) et, au mur, un autre collage d’images capturées au cours de son voyage photographique. L’une d’elles est une image en noir et blanc d’une boule de coton. Elle a expliqué qu’il s’agissait d’un devoir de photographie de 11e année.

« C’était tellement ennuyeux, il s’agissait de prendre une photo de quelque chose de blanc sur blanc et de quelque chose de réfléchissant », a déclaré Anderson. « Le but, bien sûr, est de vous aider à voir les choses, à voir la lumière, les ombres et des choses comme ça. Mais je me souviens juste d’avoir pensé que le cours était la chose la plus ennuyeuse qui soit parce que je voulais juste prendre des photos. »

Toujours motivée par le virus de la photo, Anderson a décroché, grâce à son programme d’expérience de travail de 11e année, l’opportunité de travailler pour un studio de photographie de Vernon. Même si elle admirait le travail effectué par le photographe, Anderson n’était pas vraiment ravie du travail qui lui avait été confié, qui, selon elle, consistait principalement à classer de la paperasse.

Une autre photo prise près du bureau d’Anderson est celle de son visage, placé numériquement au volant d’une BMW rouge. Cela a été réalisé par un ami du lycée dans un cours Photoshop.

« Il a pris cette photo de moi en train de rire de mon diplôme, puis il m’a mis dans une BMW rouge… c’était comme la voiture de James Bond cette année-là que j’adorais », a ri Anderson. « Alors il a assemblé ces photos et… j’ai commencé à apprendre Photoshop parce que je pensais que c’était la chose la plus cool. »

En 2013, Anderson a fini par travailler pour un studio de cinéma/société de production vidéo de Kamloops. Elle a déclaré que cette expérience lui avait permis de renouer avec son amour de la photographie.

« J’ai recommencé à prendre des photos et j’ai décidé que c’était ce que j’étais censé faire », a déclaré Anderson. « J’ai donc lancé une entreprise à Kamloops et je l’ai bâtie pendant quatre ans, puis j’ai déménagé ici et j’ai continué à avancer étape par étape. »

Anderson et sa famille ont déménagé à Salmon Arm en 2018. Il y a trois ans, elle a acheté l’immeuble situé au 251, rue Alexander, dans le but d’ouvrir son premier studio de photographie en magasin.

« Je crois qu’il faut investir en soi », a déclaré Anderson. « Je pense que c’est passionnant de faire partie de la communauté des propriétaires d’entreprises locales du centre-ville. »

Anderson tourne à la fois sur le terrain et en studio lorsque le temps le permet.

« Je fais des mariages, des portraits, je fais des petites entreprises et des portraits », a déclaré Anderson, dont le temps est consacré à sa famille, à son travail en studio le samedi et à son travail d’électricienne chez Valid Manufacturing.

« Je suis en troisième année d’apprentissage, c’est pourquoi le studio n’est ouvert que le samedi », a déclaré Anderson. « Je prends des rendez-vous dès que je peux, puis je m’occupe de cela et de mes enfants. »

Anderson a déclaré qu’elle aimait se connecter avec les gens et créer des photographies qui capturent des souvenirs qu’ils conserveront.

« Je pense que la vie est dure et que les gens travaillent très dur, et mes séances photo préférées sont celles où les gens veulent capturer un moment de leur vie et raconter une histoire… », a déclaré Anderson.

Le studio de photographie Dark Room est actuellement ouvert de 9h à 16h le samedi. Des séances photos sont également disponibles sur rendez-vous. Pour plus d’informations, visitez The Dark Room Photography Studio sur Facebook et sur thedarkroomstudio.ca.