Un photographe et son équipe ont capturé des photos et des vidéos passionnantes des aurores boréales en envoyant leur appareil photo dans la stratosphère.

Selon un Courrier quotidien rapport, le photographe Nate Luebbe s’est rendu à Fairbanks en Alaska, considéré comme le meilleur endroit pour observer les aurores boréales. Il a attaché une caméra Sony à un ballon météo et l’a lancé dans la stratosphère terrestre pour voir les aurores boréales.

Selon certaines informations, la caméra a atteint 122 600 pieds au-dessus de la surface de la Terre après deux heures de voyage, mais elle est ensuite apparue.

La caméra a capturé les images des aurores boréales causées par des perturbations dans la magnétosphère par les vents solaires.

Une vidéo de la même chose a été partagée par Nate sur son compte Twitter. Il a partagé dans la légende que la vidéo se trouvait à 65000 pieds sous un ballon météo et avait été tournée en septembre par lui et son équipe. Il a également informé que lui et son équipe avaient réalisé un film Light Side Up.

Un utilisateur nommé Pitesh Mistry a commenté le tweet de Nate. Il a dit: «Incroyable camarade de séquences! Absolument adoré la vidéo du côté lumineux !! »

Incroyable compagnon de métrage! Absolument adoré la vidéo côté lumière !! 😊🙏 – Pitesh Mistry (@PiteshMistry) 8 décembre 2020

Dennis, un autre Twitterati a partagé la vidéo et a déclaré: «J’ai hâte de regarder ça sur ma télé à la maison. Bravo et félicitations à @nateinthewild et à leur équipe. »

S’adressant à DailyMail, Nate a déclaré: «Les voir de très haut dans les airs est une perspective extrêmement unique, et je voulais profiter de cette expérience et la pousser à l’extrême.»

Ce n’est pas la première chose aventureuse que Nate a faite, mais il trouve que c’est le plus beau phénomène naturel, encore mieux que les levers de soleil au Machu Picchu et à 20 pieds d’un ours polaire sauvage.

Lui et son équipe ont pu filmer Aurora Borealis en empruntant un appareil photo a7S III à Sony. Cet équipement est spécialement conçu pour les photos à faible éclairage. Nate a déclaré qu’ils savaient qu’il était temps de partir lorsque Sony a confirmé qu’ils pouvaient emprunter des modèles de pré-production.

Le photographe a déclaré qu’il était difficile de convaincre Sony de leur prêter l’appareil photo, d’autant plus qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir rendre les appareils photo à Sony. Enfin, la caméra a été lancée dans un ballon météo dans une glacière en polystyrène avec un système GPS, des piles et des poches chauffantes. La première tentative a échoué en raison du froid imprévu. Cependant, la deuxième fois, ils ont lancé le ballon avec des poches de chauffage supplémentaires et ont réussi à obtenir des images de la tempête aurore de classe G1 de la stratosphère.