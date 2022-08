Un photographe canadien capture des inconnus identiques

Après avoir trouvé son propre sosie, le photographe québécois François Brunelle s’est inspiré d’unir des étrangers à leurs propres sosies.

La série photo de Brunelle “Je ne suis pas un sosie !” présente 32 paires de personnes qui se ressemblent étrangement, même si aucune d’entre elles ne partage une relation familière. Le photographe a déclaré qu’il avait été inspiré pour prendre en charge la série après que les gens lui aient dit qu’il ressemblait au personnage de l’acteur anglais Rowan Atkinson, M. Bean.

Après avoir photographié quelques personnes qui se ressemblaient, il a contacté les médias sociaux pour trouver plus de sujets et a rapidement été submergé par la réponse.

“Les gens ont commencé à m’écrire du monde entier et à la fin j’ai reçu des milliers de courriels avec des photos, des histoires et des questions”, a-t-il déclaré lundi à CTV’s Your Morning.

Dans certains cas, l’apparence n’était pas la seule chose que ses sujets photographiques avaient en commun. Brunelle a déclaré qu’il avait photographié deux femmes qui non seulement se ressemblaient, mais se faisaient tatouer dans le même magasin, partageaient le même anniversaire et vivaient dans le même immeuble.

“C’est une histoire incroyable”, a-t-il déclaré.

Des généticiens de l’Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras en Espagne se sont inspirés de la série de photos de Brunelle pour comprendre la génétique de deux personnes qui semblent identiques mais qui ne sont pas liées par le sang.

L’étude, publiée dans la revue Cell Reports, a suivi les 32 paires photographiées par Brunelle et, grâce à la reconnaissance faciale, a révélé que 16 des paires sont si similaires qu’elles seraient considérées comme identiques.

“L’ADN de ces personnes indépendantes de différentes familles se révèle être très similaire, et c’est en partie pourquoi elles se ressemblent”, a déclaré lundi le spécialiste des sciences et de la technologie Dan Riskin à l’émission Your Morning de CTV.

Riskin a expliqué que les jumeaux partagent des profils épigénétiques et des microbiomes similaires dans leur ADN. Mais cette étude a révélé que bien que des étrangers d’apparence identique puissent avoir des similitudes dans leur ADN, ils ne partagent pas exactement les mêmes schémas.

«Avec ces sosies, vous n’obtenez pas ces modèles; ils ne sont pas similaires pour les choses épigénétiques, ils ne sont pas similaires pour leur microbiome, c’est juste l’ADN qui est similaire et donc cela a vraiment donné une toute nouvelle façon de comprendre ce qui fait que les jumeaux se ressemblent et ce qui fait que ces non-jumeaux ressemblent à même », a déclaré Riskin.

Les généticiens espèrent que cette étude apportera de nouvelles informations pour mieux comprendre les maladies génétiques et comment elles peuvent survenir, a déclaré Riskin.

“Je pense qu’en fin de compte, ce que cela fait vraiment, c’est établir un lien entre les arts et les sciences pour vraiment faire comprendre à la créativité qui va dans la science et comment l’art peut inspirer une bonne science.”