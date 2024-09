Un photographe belge et un apnéiste autrichien établissent un nouveau record de prise de vue sous-marine à la profondeur la plus élevée

Le photographe belge Filip Blommaert et l’apnéiste autrichien Christin Gerstorfer sont allés à une profondeur de 45,4 mètres pour battre le record du monde de la séance photo sous-marine la plus profonde.

Passer d’opérateur des forces spéciales à photographe de modèles sous-marins est un parcours inhabituel, voire unique. Filip Blommaert s’efforce cependant de repousser sans cesse les limites en fusionnant l’extrême avec l’artistique. « La recherche de nouveaux défis est l’histoire de ma vie », dit-il.

Le plongeur militaire explique que l’idée de battre le record est née lors d’un récent voyage aux Philippines, où il prenait des photos avec Alessia Zecchini, une apnéiste italienne qui détient le record du monde d’apnée chez les femmes à 123 mètres.

Christin Gerstorfer, dont le record personnel d’apnée est de 65 mètres, était également présente lors du voyage et a évoqué son désir de battre un record du monde. Blommaert a déclaré qu’il avait déjà joué avec l’idée, qu’il s’agisse de la plongée sous-marine la plus profonde ou de la plongée la plus froide sous la glace, il disait vouloir réaliser quelque chose d’extrême.

« Christin et moi avons eu un contact assez rapide », ajoute-t-il, « nous parlions le même langage. »

Des ailes dans les profondeurs

La séance photo intitulée « Wings in the Deep » a eu lieu à Varsovie, en Pologne, au Deepspot, le centre de plongée le plus profond d’Europe. Le thème a été inspiré par le puits cylindrique de 45 mètres de profondeur du centre, qui ressemble à une soufflerie.

Blommaert décrit la descente au fond de la piscine comme un saut d’avion : « on vole vers le fond, on flotte vers le fond. C’est comme une chute libre ».

Le tournage comprenait deux plongées d’échauffement et deux plongées de tir. Blommaert et un plongeur de sécurité ont passé une heure sous l’eau au total.

Gerstorfer, dont le temps de plongée était d’environ deux minutes pour chaque plongée, a utilisé des poids pour l’aider à atteindre le fond de la piscine où elle a posé pendant une minute avant de remonter à la nage avec l’aide d’un scooter sous-marin.

Dans un post sur Instagram, l’apnéiste remercie l’équipe, notamment les plongeurs de sécurité et la maquilleuse Marike De Meester, et déclare que l’exploit, qui s’est avéré être un « défi logistique exceptionnel », n’aurait pas été possible autrement.

Lors des plongées d’essai, l’utilisation des ailes s’est avérée être un défi majeur pour l’équipe. « Les ailes semblaient incroyablement flottantes, nous avons dû y attacher 5 kg pour les faire couler. »

Blommaert ajoute qu’une paire d’ailes supplémentaire qu’ils avaient achetée était fabriquée en carton à l’intérieur, ce qui n’était malheureusement pas de bon augure pour la séance sous-marine.

Blommaert dit qu’il veut atteindre 60 mètres l’année prochaine, et aspire même à descendre à 100 mètres un jour ; mais il insiste sur le fait qu’il veut être mieux préparé pour le moment venu.

« Plus vous allez en profondeur, plus votre temps de plongée devient court », explique le photographe flamand, qui précise que le temps de plongée devra être calculé à la seconde près.

Le record n’a pas encore été vérifié par le Guinness World Records. Le record du monde actuel est détenu par un photographe canadien qui a plongé à une profondeur d’un peu plus de 40 mètres.

D’opérateur des forces spéciales à photographe de modèles sous-marins

Blommaert révèle qu’il a grandi dans une famille d’artistes et qu’avant de rejoindre les forces spéciales, il était vidéaste. Mais la photographie et la vidéographie étaient également étroitement liées à sa carrière militaire.

« Une fois que j’ai rejoint les forces spéciales, j’ai rapidement réalisé que j’avais besoin d’un boîtier sous-marin approprié pour mon appareil photo », dit-il.

Le photographe flamand ajoute qu’il donnait des cours de photographie au sein de l’unité militaire. Il explique qu’il enseignait « tout ce qui avait trait à l’observation et aux aspects techniques de la photographie, un peu comme les paparazzis : les longues distances, les circonstances difficiles, se retrouver dans des endroits où l’on n’est pas censé être ».

La photographie de modèles est entrée en scène en 2019. Et en 2021, Blommaert s’est pleinement investi dans la photographie sous-marine et a finalement quitté les forces spéciales l’année suivante.

L’esprit créatif de Blommaert et son expertise technique continuent de s’unir dans sa photographie de modèles, quelque chose qu’il dit qu’il aimerait faire davantage au fil du temps.

Pour son dernier shooting sous-marin, « Honey Black », il a utilisé le cadre d’une tente et alourdi de grands rideaux jaunes pour créer un décor sous-marin multicouche.

Le photographe démontre également ses propres capacités d’apnée alors qu’il retient sa respiration et sa stabilité pendant que le modèle pose devant l’appareil photo.