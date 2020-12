Un photographe australien a capturé une photographie dans laquelle on peut voir la Station spatiale internationale (ISS) se déplacer entre Jupiter et Saturne pendant la grande conjonction, a rapporté Colossal.

La Grande Conjonction se produit lorsque deux planètes apparaissent les plus proches l’une de l’autre dans le ciel. Cet événement se produit environ toutes les deux décennies. Mais celui qui s’est produit cette année le 21 décembre était spécial car, lors de cette Grande Conjonction, Jupiter et Saturne sont apparus plus proches dans le ciel qu’ils ne l’ont fait depuis le 4 mars 1226.

De nombreux photographes et passionnés d’espace ont formé leurs appareils photo pour l’événement et ont pris des photos de l’événement. Cependant, l’un d’entre eux se distingue définitivement par la capture de l’ISS, un satellite artificiel habitable et un projet collaboratif multinational, se déplaçant entre les deux planètes brillantes.

Le photographe qui a capturé l’image est Jason De Freitas. Il a voyagé pendant une heure de son domicile en Nouvelle-Galles du Sud au belvédère de Jellore, où il a utilisé divers équipements pour aligner et cliquer sur la photographie stellaire – presque littéralement -. L’image avait une exposition de dix secondes.

L’Australien de 28 ans est ingénieur aéronautique le jour et «photographe scientifique fou» la nuit. Selon son site Web, «il crée un travail unique et expérimental à travers des médiums analogiques… Jason est reconnu pour son astrophotographie analogique, ses paysages infrarouges aérochrome et ses traînées d’étoiles stéréoscopiques.

Cette grande conjonction devrait durer jusqu’au jour de Noël 2020, cependant, les deux planètes étaient les plus proches le 21 décembre. Les prochaines grandes conjonctions auront lieu en 2040 et 2060; cependant, la visibilité ne devrait pas être aussi bonne qu’elle l’était cette fois.

L’image d’un photographe indien de l’événement a également fait des vagues sur Internet. Sajal Chakravorty, qui est basé à Melbourne, a cliqué sur une image dans laquelle il a capturé non seulement les deux planètes mais aussi les quatre plus grandes lunes de Jupiter.

Les images des passionnés ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. De nombreux arrangements élaborés ont été organisés avec des télescopes pour pouvoir observer le phénomène. La NASA, l’agence spatiale américaine, a également publié une photo de l’apparence de la Grande Conjonction depuis la Lune.

«Les Skywatchers vont se régaler de fin d’année. Ce qui est devenu populairement connu sous le nom d ‘«Étoile de Noël» est une conjonction planétaire particulièrement vibrante facilement visible dans le ciel du soir au cours des deux prochaines semaines, alors que les planètes brillantes Jupiter et Saturne se rejoignent, culminant dans la nuit du 21 décembre ». NASA avait publié sur son site Web le 15 décembre, donnant aux amateurs d’astronomie une raison bien nécessaire de se réjouir.