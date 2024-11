Un photographe arrête de publier son travail sur les réseaux sociaux

Avez-vous déjà eu l’impression que les réseaux sociaux ne servent plus à rien lorsqu’il s’agit de partager votre travail ? Je veux dire, Instagram n’est plus consacré à la photographie depuis des années. Adam de Photographie du premier homme a décidé d’essayer de quitter les réseaux sociaux pendant huit semaines, et dans sa récente vidéo, il partage ses idées et les avantages de cette décision.

Adam parle de X (anciennement Twitter), un environnement toxique dominé par la négativité et les divisions. Honnêtement, je n’y suis plus actif depuis près d’une décennie, justement à cause de cela, j’imagine que c’est encore pire maintenant. Il était particulièrement préoccupé par les nouvelles conditions d’utilisation de Twitter, qui accordent à la plateforme de larges droits d’utilisation du contenu publié par les utilisateurs. Oui, vous l’aurez deviné, ils peuvent l’utiliser pour la formation en IA. Cela pourrait potentiellement conduire à une utilisation abusive du travail des photographes et à toutes sortes de manigances liées au droit d’auteur.

Instagram, autrefois une plateforme de partage de photographies, a changé d’orientation il y a quelque temps. En fait, il semble qu’il déteste désormais la photographie. Il s’agit de bobines, d’histoires et de tonnes de publicités partout où elles peuvent être remplies. Adam estime que ce changement a rendu difficile l’obtention d’une attention significative pour la photographie fixe. Un autre problème est que le fameux algorithme de la plateforme limite la visibilité du contenu. Cela amène les gens à créer ce qu’ils n’apprécient pas juste pour plaire aux dieux de l’algorithme. En conséquence, il y a une baisse considérable de l’authenticité et il est vraiment difficile pour les photographes d’atteindre leur public.

En s’éloignant de ces plateformes, Adam a connu une amélioration significative de sa santé mentale et de sa créativité. Il note qu’il se sent plus optimiste, moins stressé et plus concentré sur la création d’un travail de haute qualité. Il a également réalisé l’importance de créer pour lui-même plutôt que de rechercher une validation externe.

J’ai également quitté Instagram pendant environ huit mois et je viens tout juste de revenir. Je n’essaye même pas d’y partager mes photos car cela ne sert à rien, et je suis également assez inactif sur mes autres comptes (car j’ai mille hobbies). J’ai également constaté des avantages pour ma santé mentale, car j’étais moins submergé par les mauvaises nouvelles, les contenus inutiles et le « bruit » général que je ressens avec les médias sociaux.

L’avenir du partage de photos

Pour l’avenir, Adam estime que l’avenir de la photographie réside dans une combinaison de sites Web personnels et de plateformes de médias sociaux décentralisées. Les sites Web personnels vous permettent d’avoir un contrôle total sur votre travail et de vous connecter directement avec votre public. Les plateformes décentralisées offrent une expérience plus positive et axée sur la communauté, libérée des limites des médias sociaux traditionnels. J’aime toujours Flickr dans ce but, mais je ne suis plus très actif dans la photographie (comme je l’ai dit, j’ai mille passe-temps). Je pense qu’il existe également d’autres excellentes plates-formes, et j’ai personnellement apprécié EyeEm (avant que ça ne se passe en enfer), Behance et 1x lorsque mon temps libre était consacré à la photographie.

En fin de compte, l’expérience d’Adam met en évidence la nécessité pour les photographes de donner la priorité à leur bien-être et à leur épanouissement créatif. Alors, essayez-le. Faites une pause dans les réseaux sociaux et explorez d’autres moyens de partager votre travail. De cette façon, vous pourrez récupérer votre vision artistique et vous connecter avec votre public à un niveau plus profond. Même si ce n’est pas le cas, je suis sûr que cela sera bénéfique pour votre santé mentale – et ce n’est pas non plus un mauvais résultat, n’est-ce pas ?