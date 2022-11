Un photographe américain parcourt 165 km pour cliquer sur de superbes images de léopard des neiges

Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits par des images à couper le souffle d’un léopard des neiges dans l’Himalaya. La photographe Kittiya Pawlowski, basée aux États-Unis, a pris les images dans la vallée isolée du Khumbu au Népal. Le léopard des neiges, également connu sous le nom de Fantômes des montagnes, est l’une des créatures les plus énigmatiques au monde, et le photographe a affirmé avoir parcouru près de 165 kilomètres à pied à sa recherche. En postant les images majestueuses sur Instagram, elle raconte son voyage pour trouver le léopard des neiges. “Un léopard des neiges est assis au sommet d’un gouffre au-dessus d’un champ de pinacles de glace appelé Phantom Alley”, a-t-elle écrit.

Le léopard des neiges a été capturé dans les photographies de Pawlowski sur fond de montagnes lumineuses et enneigées du Népal. Ses images sont uniques car elles ont une ambiance mystique avec les rayons de la pleine lune se reflétant sur la neige et améliorant les images pour les spectateurs. Des organisations gouvernementales comme l’ambassade américaine du Népal et des publications comme Animal Planet ont également partagé les mêmes images.

Décrivant sa tentative de capturer cette image époustouflante, Kittiya a écrit : « Les léopards des neiges sont plus actifs à l’aube et au crépuscule. Vers 4 heures du matin, j’ai mis mes bottes et je suis parti. La nuit avait une beauté froide et fantasmatique. Avec 25 livres de matériel photo, je me suis dirigé au nord-est de Gorak Shep et j’ai traversé un lit de lac gelé. Les pentes enneigées des montagnes scintillaient comme si elles étaient semées de diamants.

Commentant ses clics impressionnants, une utilisatrice d’Instagram a écrit : « J’ai adoré votre travail Kittiya. tu expliquais tes moments comme de la poésie ». Une autre personne a dit : « Un travail impressionnant. Histoire inspirante ». “C’est beau et incroyable. Je dis cela non seulement pour ce léopard, mais en admirant vos efforts et toute la force que vous avez déployée pour obtenir le résultat tant attendu que vous visez. Bon travail!!” un troisième utilisateur a commenté.

Le photographe indien de mode et de célébrités Dabboo Ratnani a également commenté la photo et écrit “Stunning”.

Pawlowski a mis en ligne des photos à couper le souffle du léopard des neiges au milieu du mont Everest et du mont Pumori dans un autre post Instagram.

Elle a affirmé dans la légende qu’elle avait réussi à attraper le chat sauvage dans la région de Gorakshep près du camp de base de l’Everest.

