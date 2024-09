Un photographe amateur de Kelowna se lève tôt pour capturer les aurores boréales « dansantes » – Kelowna News

Photo : Stephanie Devenney Cliquez ici pour voir la galerie

Une femme de Kelowna, qui se réveille généralement au milieu de la nuit pour aller travailler, était excitée lorsqu’elle a regardé par la fenêtre mercredi matin.

Stephanie Devenney travaille à l’aéroport international de Kelowna et elle se rend généralement au travail vers 3h30 du matin.

Mercredi matin, la photographe amateur raconte à Castanet qu’elle s’est levée un peu tôt et a remarqué une alerte aux aurores boréales sur son téléphone.

« J’ai une application qui me prévient s’il y a des aurores boréales. Je me suis donc dit que je ferais mieux de me préparer tôt pour aller au travail. »

Devenney dit qu’elle a pris son équipement photo et s’est dirigée vers l’eau près du Turtle Bay Pub à Lake Country pour commencer à prendre quelques photos.

« 2h30 du matin, c’était le meilleur moment, quand on pouvait voir le ciel danser, c’était magnifique. J’ai un Samsung 23, il faut juste utiliser les bons réglages. » Devenney dit qu’elle prend les photos à une vitesse d’obturation plus lente et ajuste l’ISO sur son téléphone pour obtenir les bons clichés.

Devenney dit qu’elle aime prendre des photos de la nature, principalement des levers et des couchers de soleil, mais que cette année a été une année active pour les aurores boréales.

« Elles me manquent parce que je me lève très tôt et que je dors généralement. Mais oui, les aurores boréales sont vraiment quelque chose à voir, c’est sûr », dit Devenny.

Selon le Centre national océanique et atmosphériqueles nuits de jeudi et de vendredi devraient être actives en termes d’aurores boréales, si le temps le permet.

Selon la NASA, la récente augmentation de l’activité aurora est le résultat de Cycle solaire 25—le cycle solaire qui se déroule environ tous les 11 ans. Le cycle 25 a débuté en décembre 2019 et devrait atteindre son activité maximale entre fin 2024 et début 2026.