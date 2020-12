Quatre hommes non identifiés sont ceux qui ont enlevé le monolithe d’argent brillant du milieu de la région reculée du désert de l’Utah, a déclaré mardi un témoin oculaire.

Le photographe du Colorado, Ross Bernards, a écrit un article détaillé sur Instagram, racontant comment quatre hommes sont sortis de nulle part et ont démantelé la structure et l’ont emportée sur une brouette. Bernard a également joint plusieurs photos de l’incident où les hommes ont détruit le monolithe.

Le grand monolithe de métal argenté et brillant a été repéré à l’origine par une équipe d’officiers volant dans un hélicoptère qui a aidé à compter les mouflons d’Amérique du sud-est de l’Utah. L’équipe a retourné l’hélicoptère et l’a inspecté. Le pilote Bret Hutchings a déclaré que la structure faisait entre 3 et 3 mètres de haut. Il ne semblait pas non plus qu’il ait été abandonné au hasard, mais qu’il y ait été intentionnellement placé.

Bernards, 34 ans, a déclaré que lui et 3 de ses amis avaient conduit six heures pour atteindre la région reculée de l’Utah afin d’observer de plus près la belle structure qui a suscité de nombreux débats et de curieuses théories sur ses origines. Il faut également noter que la structure a été installée illégalement sur des terres publiques. Il a posté des photos spectaculaires de la structure qui accompagnait le post où il a rédigé son rapport.

Le Bureau de la gestion des terres a publié samedi un communiqué officiel indiquant que la structure pourrait avoir été enlevée par une « partie inconnue » vendredi soir.

« Nous avons reçu des rapports crédibles selon lesquels la structure installée illégalement appelée » monolithe « a été retirée » des terres publiques du BLM. Le BLM n’a pas supprimé la structure, qui est considérée comme une propriété privée. Le BLM avait déjà déclaré sur un message Facebook lorsque la structure avait été supprimée.

Bernard a expliqué la séquence des événements et a écrit: «Si vous êtes intéressé par ce qui est exactement arrivé au monolithe, continuez à lire car j’y étais littéralement … Nous avons croisé un groupe alors que nous nous dirigions vers le mystérieux monolithe». tandis qu’un autre groupe était là. Quand nous sommes arrivés, et ils sont partis peu de temps après notre arrivée. Les heures et 40 minutes suivantes, nous avions la place pour nous seuls. «

Il ajoute: «Je venais de finir de prendre quelques photos du monolithe au clair de lune et je faisais une pause en pensant aux réglages que je devais changer pour ma dernière batterie de vol de drone quand nous avons entendu des voix monter. Le gouffre. »

À ce moment-là, Bernards a dit qu’il avait vérifié sa montre et qu’il était 8h40. Il a expliqué comment ils ont démonté la structure et ajouté que les quatre travaillaient par paires et ont donné quelques coups de coude à la structure lorsqu’elle s’est déplacée d’un côté. Bernards a déclaré que l’un des garçons avait également dit à son ami, se référant au monolithe, « c’est pourquoi vous ne laissez pas de déchets dans le désert. »

Après quelques poussées supplémentaires, les hommes l’ont finalement cassé et ont emporté les pièces dans une brouette. Bernards a dit que l’un d’eux, en partant avec la brouette, les a regardés aussi et a dit: « Ne laissez pas de trace. » Il était 8 h 48 et la structure était tombée.

Bernards a expliqué sa décision de ne pas arrêter les quatre parce qu’il a dit qu’il était d’accord avec eux. Il a raconté comment le lendemain, ils ont vu des gens descendre avec leurs véhicules et même un avion, tout le monde essayant d’avoir un aperçu de la structure, évincant un espace qui avait été laissé seul pendant si longtemps et non surchargé et pollué par elle. public. Il a conclu son histoire en disant qu’il croit que «Dame Nature est une artiste, il vaut mieux lui laisser l’art à l’état sauvage».

Le message de Bernards a reçu des réactions mitigées de la part des gens. Alors que quelqu’un était d’accord avec lui, d’autres pensaient toujours qu’il n’y avait aucune indication claire de qui étaient les hommes et pourquoi ils avaient enlevé quelque chose qui ne leur appartenait probablement pas.

Un utilisateur nommé @amritabhortake a déclaré: « Je suis totalement d’accord avec votre dernière phrase. Merci beaucoup de l’avoir incluse et de la partager avec nous. »

Un autre utilisateur a écrit: « C’est le désert et les humains ont parcouru toutes les régions de la Terre depuis la naissance des humains. Le démonter n’était pas la réponse. »

La découverte de la structure avait provoqué beaucoup d’excitation parmi les aventuriers et suscité des théories allant des extraterrestres à tout. Cependant, Bret avait deviné que le monolithe de métal avait probablement été placé là par un artiste plutôt qu’un extraterrestre. Il avait dit que ça devait venir d’un artiste new wave ou de quelqu’un qui était un grand fan de 2001: A Space Odyssey.

Lors d’un incident connexe, un deuxième monolithe était également apparu en Roumanie. Le pilier triangulaire et brillant a été découvert sur la colline de Batca Doamnei dans la ville de Piatra Neamt jeudi dernier. Par coïncidence, il se trouvait à seulement quelques mètres d’un monument archéologique roumain populaire, la forteresse Petrodava Dacian.