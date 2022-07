Un photographe adolescent de Saint John obtient une mission surprise sur Maiden de renommée mondiale

Aren Hemmings, 18 ans, prévoyait passer l’été dans le quartier Old North End de Saint John, étudier la photographie et le marketing médiatique dans le cadre du programme ONE Future du centre communautaire Nick Nicolle.

Mais lorsque l’occasion se présente, les plans doivent parfois changer. Vite.

Hemmings a été invité de manière inattendue à travailler pendant deux semaines sur Maiden, un yacht de course océanique de 58 pieds. Le navire parcourt le monde pour promouvoir l’éducation des filles et motiver les femmes à entreprendre des carrières dans les STEAM : sciences, technologie, ingénierie, art et mathématiques.

Aren Hemmings, troisième à partir de la gauche, avec l’équipage entièrement féminin du Maiden, qui a décollé en janvier de Dubaï pour un voyage de trois ans autour du monde. Hemmings, a rejoint le navire pendant deux semaines pour l’étape new-yorkaise de la tournée. (Envoyé par The Maiden Factor/Aren Hemmings)

Maiden a fait la une des journaux du monde entier en 1989-1990, lorsqu’elle a battu des records avec le premier équipage entièrement féminin à participer à la Whitbread Round the World Race. Acheté par l’ancien skipper Tracy Edwards et réaménagé en 2017, Maiden a été relancé en tant que navire éducatif.

En janvier, le bateau a quitté Dubaï pour un voyage de trois ans et 90 000 milles marins parrainé par DP World.

“Il y a la navigation, qui est mathématique. La science a beaucoup à voir avec la façon dont vous mettez les voiles, comment les angles du vent fonctionnent, toutes ces autres choses. Grâce à la voile, nous pouvons démontrer de manière amusante, dans un hors- en classe, comment toutes ces compétences encore peuvent être utilisées », a déclaré Edwards.

Une course de voile photographiée depuis le Maiden. (Soumis par le Maiden Factor/Aren Hemmings)

La chance d’être la photographe et journaliste à bord de Maiden est une opportunité majeure pour Hemmings, une diplômée de l’école secondaire Saint John en 2021 qui décrit la photographie comme son “activité secondaire”.

“Je savais que j’allais faire des travaux de photographie pendant l’été – mais je pensais que ce serait des diplômes et peut-être un mariage ou deux.

Je ne m’attendais pas à cela. Pour être honnête, j’étais si heureux, j’ai pleuré.”

Hemmings, assis sur la perche, regardant et photographiant les feux d’artifice du Jour de l’Indépendance. (Soumis par Aren Hemmings)

L’occasion s’est présentée lorsque l’équipe de Maiden Factor a contacté Paula Copeland, vice-présidente de l’engagement et de la durabilité de Port Saint John, pour lui demander si elle connaissait des femmes photographes qualifiées.

Copeland a demandé à l’oncle d’Aren, Greg Hemmings, cinéaste de Saint John et marin passionné, qui a réalisé que sa nièce serait la personne idéale.

En plus de ses talents de photographe, “quand j’avais 16 ans, j’ai suivi le programme Learn to Sail pour adultes au Royal Kennebecasis Yacht Club avec Gary Sullivan”, a déclaré Aren Hemmings. “Nous avons eu un petit daysailer pour moi et l’anniversaire de ma sœur il y a deux étés, ce qui était incroyable. C’était donc un timing parfait.”

Hemmings dit que l’un des points forts du voyage de deux semaines a été les couchers de soleil – comme celui capturé sur cette photo, prise lors de la course The Sunset Series organisée par l’American Yacht Club. “C’est le rêve de tout photographe”, a-t-elle déclaré. (Soumis par The Maiden Factor/Aren Hemmings)

“J’ai recommandé Aren à Maiden, surtout une fois que j’ai appris son propre lien avec la voile”, a déclaré Copeland.

“Je juge vraiment les gens sur la façon dont ils réagissent”, a déclaré Edwards. “Je lui ai envoyé un e-mail, et elle est revenue avec ‘oui – quand me veux-tu?’ C’était l’attitude. Elle a littéralement tout laissé tomber et nous l’avons emmenée à New York.”

Moins de trois semaines après le premier e-mail, Hemmings était sur un vol à 5 ​​heures du matin vers les États-Unis. Elle a immédiatement commencé à documenter l’étape de deux semaines du voyage, qui comprenait des arrêts à Brooklyn, Rye et Long Island.

Hemmings a déclaré que l’expérience a été un honneur – et qu’elle a hâte de rendre l’accueil chaleureux qu’elle a reçu de l’équipage lorsque le bateau a visité Saint John en août. (Soumis par The Maiden Factor/Aren Hemmings)

Les plus grands défis, a-t-elle dit, étaient parfois un accès Internet inégal – et d’autres conditions uniques qui surviennent lorsque votre lieu de travail se trouve dans l’océan Atlantique.

“Hier, quand nous naviguions, j’avais tout mon équipement sur mon lit : je n’y ai pas pensé. Mais ensuite, nous avons gîté – et le skipper est descendu et a dit : “Je pense que vous devez voir votre équipement là-bas”. .’

“J’étais comme, ‘Oh, non, mon appareil photo!'”, A-t-elle dit. Heureusement, “tout allait bien – juste un peu éparpillé”.

“Il y a beaucoup de pièces mobiles. Vous devez être conscient de votre environnement, et lorsque les autres ont besoin d’aide, vous devez agir rapidement”, a-t-elle déclaré.

L’une des nombreuses photos prises par Hemmings lors d’une course avec les femmes de l’Hudson River Community Sailing à New York. (Soumis par The Maiden Factor/Aren Hemmings)

Edwards a eu la chance de rencontrer Hemmings en personne lors d’un événement Maiden avec Hudson River Community Sailing.

“En ce moment, elle est toujours à Long Island, prend des photos et s’entend vraiment très bien avec l’équipe”, a déclaré Edwards.

“Nous allons certainement l’inviter à nouveau à un moment donné.”

Hemmings prévoyait d’accepter quelques travaux de photographie pour gagner de l’argent supplémentaire au cours de l’été – des diplômes, peut-être un mariage ou deux – mais le travail de deux semaines à prendre des photos sur le Maiden a été une surprise. (Soumis par Aren Hemmings)

Pouvoir de dire “oui”

Davantage de Néo-Brunswickois auront la chance de visiter et d’apprendre de Maiden au début d’août, lorsqu’elle s’arrêtera à Port Saint John.

Journées en bateau ouvert, événements éducatifs, gala au terminal de croisière Marco Polo, projection du documentaire primé en 2018 Jeune fille au village de conteneurs de la zone 506, et une séance de questions-réponses avec Tracy Edwards est en préparation. Un calendrier complet sera publié dans les prochaines semaines, a déclaré Copeland.

“Nous sommes ravis que notre communauté puisse profiter de Maiden pendant qu’elle est au port et également sensibiliser et collecter des fonds pour leur importante cause de promotion de l’éducation des filles dans le monde.”

Pour Hemmings, travailler sur Maiden l’a incitée à repousser les limites lorsqu’elle envisage sa propre future carrière – et lui a appris que lorsque la bonne occasion se présente, il vaut la peine de faire tapis.

“Vous n’avez pas besoin de prendre les choses si au sérieux. Les choses changent rapidement, et ce n’est pas grave”, a-t-elle déclaré.

“Quand l’occasion se présente, il faut dire oui.”