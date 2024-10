Un photographe achète une caméra stéréo vieille de 113 ans et développe le film ancien qui l’accompagnait

photographe autrichien Markus Hofstätter a ajouté un nouvel appareil photo fascinant à sa collection. Même selon ses normes élevées, son dernier achat est exceptionnellement inhabituel.

Hofstaetter acheté un Richard Verascope à décentrement fabriqué en 1911. Cet appareil photo argentique vieux de 113 ans est construit sur un héritage stéréo remontant à la fin des années 1800. Bien que sa conception soit relativement simple, la caméra, comme le montre Hofstaetter dans la vidéo ci-dessous, est remarquablement bien conçue. L’usinage est très précis et, bien qu’il ait plus d’un siècle, l’appareil photo semble en très bon état.

Hofstaetter n’est pas étranger aux caméras analogiques stéréo. En 2019, il a écrit sur capturer des plaques humides stéréo à l’aide d’une caméra ultra grand format et vise à transformer son nouveau Richard Verascope en un appareil photo ferrotype stéréo compact.

Cependant, avant cela, il devait développer le film couleur Agfa 127 chargé dans le Verascope vieux de 113 ans. Bien que le film ne soit pas aussi vieux que l’appareil photo, Hofstaetter estime qu’il a entre 50 et 70 ans, ce qui signifie qu’il est périmé et qu’il nécessitera un traitement spécial.

Hofstaetter a décidé d’essayer de développer lui-même le film de plus de 50 ans chez lui. Il comptait sur les ressources de Film trouvé(1, 2), et Film Sauvetage International.

Dans le cas d’un film très ancien et périmé, Film Sauvetage International (FRI) conseille aux gens d’utiliser un procédé en noir et blanc, même pour les films couleur.

« Pour simplifier grandement, le film couleur comporte deux composants essentiels : une couche d’argent sensible à la lumière qui capture l’image en noir et blanc et des couches de colorants de couleur pour créer l’image couleur », écrit FRI. « Au cours d’un processus de coloration normal, une fois que l’argent a rempli son rôle utile, il est blanchi du film, ne laissant derrière lui que l’image du colorant. À mesure que le film vieillit, l’image colorée se détériore plus rapidement que l’image argentique N&B. En ne supprimant pas la teneur en argent du film périmé au cours du processus initial, nous faisons le processus le plus sûr possible pour votre film.

Fort de conseils détaillés, Hofstaetter a tenté de développer son nouveau film. En fin de compte, les résultats n’ont pas été ceux qu’il espérait, mais il a beaucoup appris sur le développement de vieux films. En outre, c’était une expérience amusante et une excellente façon de se familiariser avec sa nouvelle caméra stéréoscopique.

Il ne fait aucun doute que Hofstaetter réalisera des choses étonnantes avec son nouvel appareil photo Richard Verascope, et les résultats seront probablement partagés sur le site de Hofstaetter. bloguer et Chaîne YouTube.

Crédits images : Markus Hofstätter