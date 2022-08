Un phoque s’introduit par effraction dans une maison néo-zélandaise et traumatise le chat de la famille

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un jeune phoque curieux est entré par effraction dans une maison néo-zélandaise, harcelant le chat de la famille et traînant dans le couloir pendant quelques heures.

La famille Ross a reçu un visiteur inattendu mercredi matin. Phil Ross est un biologiste marin travaillant à l’Université de Waikato. Lui et sa femme Jenn ont deux enfants, Noah et Ari, et vivent à un peu plus de 150 mètres de la plage où ils voient souvent des phoques, surtout à cette période de l’année.

Le phoque est entré par l’une des chatières de la famille, soit sur la porte du garage, soit par la porte d’entrée.

Juste avant 6 heures du matin, Jenn est partie pour aller au gymnase.

“Quand elle est montée dans la voiture, quelque chose a aboyé par dessous et s’est éloigné. Elle a pensé que c’était le chien de quelqu’un mais n’y a pas vraiment pensé.” Phil a expliqué.

Quand elle est revenue une heure plus tard, elle a ouvert la porte pour trouver le nouvel animal de compagnie de la famille – “un mignon petit phoque”.

“Il a eu un peu peur et s’est frayé un chemin dans le couloir jusqu’à la chambre d’amis.”

Phil a identifié le phoque comme un otarie à fourrure néo-zélandaise de 10 mois. Il s’est introduit dans la maison et a commencé à terroriser le chat de la famille, mais Phil soupçonnait que le chat était peut-être le principal responsable.

“Je n’ai jamais entendu parler de phoques passant par les chatières, mais je blâme notre chat, Coco. Coco est assez territoriale et a tendance à s’attaquer aux chiens. J’imagine qu’elle a balayé le phoque, qui n’a pas reculé. vers le bas, puis je l’ai poursuivie sur le côté de la maison et à travers deux chatières, dans le garage puis dans la partie inférieure de notre maison.” Phil a expliqué à FOX 9 dans un e-mail. “Coco s’est cachée chez le voisin et ne rentrait pas tant que le phoque n’était pas parti. Puis le lendemain, elle ne descendait pas là où se trouvait le phoque. Nous n’avons pas vu l’interaction phoque/chat, mais c’était clairement quelque chose que Coco n’a pas apprécié”,

Le jeune phoque est resté dans la maison pendant environ 90 minutes avant que Jenn ne le fasse sortir à l’extérieur où il a ensuite été capturé par un garde forestier du Département de la conservation.

“Jenn, ma femme, est très calme dans ces situations et a parfaitement géré la situation”, a-t-il poursuivi.

Le phoque a été relâché en toute sécurité dans un estuaire local, a déclaré Phil.

“Il est très courant que de jeunes phoques se retrouvent sur des côtes inhabituelles à cette période de l’année. Les jeunes commencent à se sevrer, sortent seuls et, comme la plupart des adolescents, peuvent prendre de mauvaises décisions quant à leur destination. Nous venons d’avoir une assez grosse tempête, donc pas mal de phoques se présentent sur la plage pour se reposer et récupérer, avant de reprendre la mer. Ce phoque particulier était évidemment en bon état, alors j’ai décidé d’explorer sur le sable dunes et se sont retrouvés dans les rues et les maisons voisines », a déclaré Phil