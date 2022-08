Un phoque s’introduit dans une maison en Nouvelle-Zélande et traumatise un chat

Lors d’un incident bizarre, un phoque est entré par effraction dans une maison en Nouvelle-Zélande, puis est retourné à la mer. Il semble que le phoque ait eu sa propre aventure après avoir harcelé le chat résident, suspendu dans le couloir pendant un certain temps. Tout cela s’est produit lorsque les enfants dormaient à l’étage. Cependant, le sceau a réussi à ne rien gâcher du tout. La famille Ross de Mt Maunganui a vécu une expérience très étrange lorsqu’elle a trouvé l’otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande dans sa maison, à environ 150 m du rivage. Phil Ross, qui est biologiste marin, a déclaré dans un rapport de The Guardian : “La grande blague est que c’est vraiment la seule urgence familiale où il serait utile d’avoir un biologiste marin à la maison.”

Il a en outre expliqué que le phoque avait réussi à se frayer un chemin à travers deux chatières afin d’entrer dans la maison. Il pense également qu’il avait rencontré le chat territorial de la famille, Coco, à l’extérieur.

Ross a déclaré que sa femme, Jenn, s’était levée juste avant 6 heures du matin pour aller au gymnase. “Alors qu’elle montait dans la voiture, quelque chose a aboyé par en dessous et s’est éloigné. Elle a pensé que c’était le chien de quelqu’un… et n’y a pas vraiment pensé. En s’adressant à The Guardian, il a déclaré: “Il a eu un peu peur et s’est frayé un chemin dans le couloir jusqu’à la chambre d’amis.”

Dans un autre incident de phoque, un phoque, populairement connu sous le nom de Mme Vicar, avec un anneau en plastique, coincé autour de son cou, a été libéré de l’objet deux ans et demi après avoir été sauvé d’une plage de Norfolk Beach.

Le phoque gris adulte a été repéré sur Horsey Beach, près de Great Yarmouth, il y a plus de deux ans le dimanche de Pâques avec un disque en plastique collé autour de son cou qui avait commencé à lui couper le cou à mesure qu’elle grandissait. Mais le disque a finalement été coupé par des vétérinaires du East Winch Wildlife Center de la RSPCA, près de King’s Lynn, où elle est prise en charge par le personnel.

Alison Charles, responsable de RSPCA East Winch, a déclaré à Metro.co.uk qu’ils étaient reconnaissants que le phoque gris ait été sauvé du ring après deux ans. Elle a partagé que Mme Vicar était silencieuse depuis le matin et que sa blessure était douloureuse avec une “mauvaise odeur”, mais le personnel espère qu’elle se rétablira.

