Un «philosophe» publie un ÉNORME essai personnel sur les droitiers avec une photo prouvant que les courses ne sont pas chères – Twitchy

Selon la propre biographie de Kyle J. Maxwell, il est YouTuber et philosophe… et bien d’autres choses. Maintenant, on pourrait penser que quelqu’un avec autant de puissance cérébrale ferait mieux de ne pas publier quelque chose comme ça en essayant de se lancer à droite en prétendant que c’est de la propagande selon laquelle les produits d’épicerie sont chers.

Et puis pour doubler la mise avec une photo de ce qu’il a acheté et son reçu, c’est une auto-propriété des plus impressionnantes. Il devrait également l’ajouter à sa biographie.

Regarde:

Je viens d’acheter pour trois semaines de produits d’épicerie, de fournitures pour chats ET une imprimante sans fil, le tout pour moins de 200 $… croyez la propagande que vous voyez sur Twitter… vous ne savez tout simplement pas comment faire du shopping… pic.twitter.com/itRxaBFayj – Kyle J.Maxwell (@khendriix_) 4 octobre 2023

Ok, alors quand nous regardons ce panier d’épicerie, la première chose qui nous vient à l’esprit est que ce type doit souvent manger au restaurant. Il y a du riz instantané, de l’huile végétale, des barres protéinées, peut-être quelques poivrons verts, des bananes et des mûres. De plus, vous ne devriez jamais acheter une imprimante que vous pouvez acheter avec vos courses pour moins de 200 $.

Je suis plus préoccupé par l’imprimante. S’il n’y a pas de bourrage après 4 travaux d’impression, pouvez-vous nous informer de la marque et du modèle ? – Chef Andrew Gruel (@ChefGruel) 5 octobre 2023

Je dis juste.

Voici la preuve pour les têtes en papier d’aluminium… pic.twitter.com/wzXgjb4uem – Kyle J.Maxwell (@khendriix_) 4 octobre 2023

On dirait qu’un tas de chiffres… pourraient être n’importe quel reçu.

Mec, si tu pars pendant trois semaines, tu dois manger beaucoup au restaurant, car ce n’est pas possible. – DelilahM (@delilahmused) 5 octobre 2023

Vous voyez, c’est ce que nous pensions aussi.

Barres protéinées. Huile végétale. 90 secondes de riz. C’est tout ce que je peux visiblement identifier sur cette photo Si c’est ce que vous mangez pendant trois semaines, RIP à vos toilettes. – 50 janvier 2023 (@ShadesOfPunky) 5 octobre 2023

Il h.

Ce n’est pas beaucoup. Je suis contente que tu sois content mais ça ne ressemble pas à trois semaines de cuisine à la maison à raison de 2 à 3 repas par jour. Vous devez avoir un garde-manger très bien garni. – Chèque Bleu (@VERBAL_CHANCLA) 5 octobre 2023

C’est bien sûr une possibilité.

Je remarque que son reçu ne montre pas les articles qu’il a achetés, seulement des numéros avec les coûts. Il cache intentionnellement ce qu’étaient réellement ses achats. Cela me semble très louche. pic.twitter.com/UCGP5brlZP –RaeSM (@RaeSM3) 5 octobre 2023

Nous l’avons également remarqué.

Hé, si cela lui suffit pour manger pendant trois semaines, plus de puissance pour lui. Mais utiliser cela comme un moyen de moquer les Américains qui ont vraiment des difficultés à l’épicerie (ce n’est pas de la propagande, Sparky), est tout simplement odieux.

Et s’est transformé en un moi-même des plus impressionnants.

