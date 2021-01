Stephen Brandenburg, pharmacien du Wisconsin, est un «théoricien du complot» qui s’est avoué avoir détruit plus de 500 doses de vaccin contre le coronavirus car il pensait qu’elles changeraient l’ADN des gens, selon la police et sa femme.

Brandenburg a été arrêté le 31 décembre pour avoir prétendument saboté plus de 500 doses du vaccin Moderna Covid-19, stockées à l’hôpital de santé Advocate Aurora, estimant qu’elles n’étaient pas sûres pour l’homme.

Il n’y a aucune preuve suggérant que le vaccin altère de quelque manière que ce soit l’ADN humain. De nombreux vaccins utilisent des formes modifiées de virus pour entraîner le système immunitaire à combattre les agents pathogènes réels, mais ne changent ni n’interagissent avec le génome d’un patient.

Selon le témoignage du procureur du district d’Ozaukee, Adam Gerol, l’homme de 46 ans a donné «Un aveu complet qu’il avait fait exactement cela. Son intention était de détruire le médicament. Il a fait les choses dont il était accusé.

Un technicien en pharmacie a découvert 57 flacons (chacun contenant 10 doses de vaccin) à l’extérieur de l’unité d’entreposage frigorifique le 26 décembre d’une valeur estimée à 11 000 $.

Le Brandebourg aurait retiré les flacons contenant le vaccin Moderna Covid-19 de l’entreposage réfrigéré dans l’intention de les détruire. Plusieurs des derniers vaccins contre les coronavirus doivent être conservés à des températures très basses pour rester efficaces. Le vaccin Moderna doit être conservé entre 36 et 46 degrés Fahrenheit, par exemple.

Pour aggraver les choses, 57 des doses compromises avaient déjà été distribuées aux patients au moment où les actions du Brandebourg avaient été découvertes, a déclaré le président du groupe médical Aurora Health Care, le Dr Jeff Bahr.

Contrairement aux premiers rapports, les doses compromises ont été séquestrées par l’hôpital, non jetées, car des tests supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer l’étendue des dommages et si elles étaient rendues complètement inutiles ou non.

Les accusations imminentes dépendent du résultat de ces tests, car des accusations de crime plus graves peuvent être réduites à un délit criminel, en fonction de l’état des doses de vaccin restantes.

Dans l’intervalle, Brandenburg – qui a été renvoyé de l’hôpital, condamné à rendre ses armes à feu et interdit de travailler comme pharmacien – a été libéré moyennant une caution de 10000 $, dans l’attente de sa prochaine date d’audience le 19 janvier.

En outre, deux plaintes officielles selon lesquelles le Brandebourg aurait introduit une arme à feu sur le lieu de travail font actuellement l’objet d’une enquête.

Les archives judiciaires du divorce en cours de Brandebourg montrent que sa femme a corroboré les affirmations des forces de l’ordre selon lesquelles il était un «Théoricien du complot admis», dans un dossier déposé le 30 décembre après qu’elle eut appris ce qu’il aurait fait.

Gretchen Brandenburg affirme également que son mari a des logements locatifs dans lesquels « Nourriture en vrac et armes à feu [are] en cours de stockage. » Elle a dit au juge que son mari pensait «Le gouvernement planifie des cyberattaques et prévoit de fermer le réseau électrique.»

