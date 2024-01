Un pharmacien révèle les deux seuls remèdes en vente libre qui fonctionnent réellement

C’est un problème ennuyeux qui touche 60 millions d’Américains chaque mois : les brûlures d’estomac.

La sensation désagréable de nourriture et de liquide non digérés remontant au fond de votre gorge peut rendre les repas douloureux et inconfortables.

Et avec des étagères et des étagères remplies de remèdes qui prétendent résoudre le problème, comment savoir lequel choisir ?

Pour aggraver les choses, TikTok regorge de gourous de la santé vantant les bienfaits de remèdes bizarres, notamment manger une banane.

Aujourd’hui, un pharmacien et influenceur des médias sociaux a révélé les deux seuls produits dans lesquels il vaut la peine d’investir.

Ces «antiacides» «empêcheront l’acide gastrique de remonter jusqu’à votre gorge», selon le docteur en pharmacie Angela Dori.

Dans un clip partagé sur sa chaîne TikTok – où elle compte 640 000 abonnés – Mme Dori conseille aux patients de rechercher l’ingrédient magique, l’alginate de sodium.

L’alginate de sodium est une substance extraite d’algues brunes qui réagit avec l’acide présent dans l’estomac pour former une barrière physique, empêchant les sucs digestifs de remonter dans le tube alimentaire.

D’autres remèdes populaires, comme Tums, agissent en neutralisant l’acide grâce à un ingrédient actif différent appelé carbonate de calcium.

Tums est un remède populaire contre les brûlures d’estomac, mais les experts affirment que les médecines alternatives contenant un ingrédient actif différent sont plus efficaces.

Les deux produits contenant de l’alginate de sodium qui « feront la magie pour vous » sont Gaviscon et Reflex gourmet, déclare Mme Dori.

Les deux sont disponibles entre 14 et 18 dollars sur Amazon et dans certaines pharmacies.

Elle explique : « L’alginate de sodium contenu dans ces deux produits se transformera en acide alginique dans votre estomac », explique-t-elle.

«Et l’acide alginique se transformera en une substance gélatineuse qui coulera vers le haut de votre estomac et empêchera le contenu de l’estomac de remonter dans votre gorge.»

‘Essayez-le.’

Une revue américaine de 2017 portant sur plus de 600 études a conclu que l’alginate de sodium était quatre fois plus efficace qu’une pilule placebo et d’autres antiacides en vente libre.

Pendant ce temps, un autre essai japonais de 2012 a révélé que l’ajout d’alginate de sodium à une prescription d’oméprozole (un médicament plus puissant) améliorait les symptômes deux fois plus que l’oméprozole seul.