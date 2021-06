Un pharmacien qui a falsifié les vaccins Covid-19 après avoir prétendu qu’ils pouvaient modifier l’ADN des gens écope d’une peine de 3 ans de prison – RT USA News

Un pharmacien du Wisconsin passera trois ans derrière les barreaux après avoir plaidé coupable d’avoir saboté des centaines de tirs de Moderna Covid-19. L’homme a avoué avoir tenté de détruire les vaccins, affirmant qu’ils n’étaient pas sûrs.

Steven Brandenburg a été emprisonné pendant trois ans et condamné à verser 83 800 $ en compensation à son ancien employeur après avoir « délibérément supprimé » une boîte de flacons de vaccin Moderna provenant d’un réfrigérateur d’hôpital pendant deux quarts de nuit successifs fin décembre 2020, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. On pense qu’il a falsifié plus de 500 doses du médicament.

Avant que sa conduite ne soit découverte, 57 personnes ont reçu des doses des flacons gâtés, qui doivent être conservés à une température spécifique pour rester efficaces.

Lors de sa condamnation mardi, Brandenburg a déclaré au juge de district américain Brett Ludwig qu’il était « désespérément désolé et honteux » pour ses actes.

Le procureur général adjoint par intérim Brian M. Boynton de la division civile du ministère de la Justice a déclaré que les efforts du Brandebourg pour détruire les doses de vaccin lors d’une urgence nationale de santé publique étaient un « crime grave » et que les autorités resteraient vigilantes afin de protéger « Des vaccins qui sauvent des vies » d’autres actes de sabotage.





En février, Brandenburg a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de tentative de falsification de produits de consommation. Dans son accord de plaidoyer, le défendeur a reconnu qu’il était sceptique quant au vaccin Moderna et avait partagé ses convictions sur le médicament avec des collègues. Selon la police, Brandenburg pensait que le vaccin était dangereux et pouvait modifier l’ADN des gens.

Les dossiers judiciaires du divorce de Brandebourg détaillent comment son ex-femme a dit aux forces de l’ordre qu’il était un « théoricien du complot reconnu » qui croit que « le gouvernement prévoit des cyberattaques et prévoit de fermer le réseau électrique. »

Plus de 124 millions de doses du vaccin Moderna ont été administrées aux États-Unis, après que les régulateurs gouvernementaux ont approuvé son utilisation fin décembre.

Bien que le sabotage intentionnel semble être un événement rare, il y a eu plusieurs cas où des doses de vaccins ont été mal stockées, provoquant des maux de tête pour les responsables de la santé.

En janvier, un concierge aurait accidentellement gâché 1 900 doses du vaccin Moderna après avoir débranché un congélateur dans une pharmacie de Boston.

