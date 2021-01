Au cours de deux quarts de nuit – la veille de Noël et le jour de Noël – M. Brandenburg a laissé les doses pendant plusieurs heures avant de les remettre au réfrigérateur pour une utilisation le lendemain, selon un accord du tribunal .

M. Brandenburg plaidera coupable à deux chefs d’accusation de «tentative de falsification de produits de consommation avec un mépris imprudent du risque qu’une autre personne soit mise en danger de mort et de blessures». Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison.

M. Brandenburg avait pendant au moins deux ans parlé à ses collègues de ses croyances en «théories du complot» et «histoire alternative» et avait indiqué qu’il était sceptique à l’égard des vaccins, en particulier du vaccin Moderna, selon l’accord de plaidoyer. La police l’a plus tôt qualifié de «théoricien du complot reconnu».

Les doses que M. Brandenburg avait retirées de la réfrigération se sont retrouvées dans les bras de 57 personnes avant que sa conduite ne soit découverte. La question de savoir si les doses ont effectivement été rendues inefficaces était toujours à l’étude.

«La FDA a veillé à ce que le vaccin Moderna Covid-19 réponde aux normes rigoureuses de l’agence en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité», a déclaré Catherine A. Hermsen, commissaire adjointe aux enquêtes criminelles à la Food and Drug Administration, dans un déclaration. «Ceux qui manipulent sciemment ce vaccin mettent la santé des patients américains en danger. L’annonce d’aujourd’hui devrait servir de rappel que ce type d’activité de falsification illicite ne sera pas toléré. »