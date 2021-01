Le pharmacien de Grafton, dans le Wisconsin, qui a admis avoir délibérément retiré 57 flacons de vaccin contre le coronavirus de Moderna de l’entrepôt frigorifique – et a été renvoyé – a maintenant été arrêté pour trois chefs d’accusation, a annoncé la police.

L’ancien employé de l’hôpital Aurora Health de Grafton a été arrêté jeudi « Frais recommandés » de premier degré de mise en danger imprudente de la sécurité, de falsification d’un médicament sur ordonnance et de dommages criminels à la propriété, tous les crimes. Il est actuellement détenu dans la prison du comté d’Ozaukee, mais son nom n’a pas encore été rendu public.

Aurora Health, qui gère l’hôpital où l’incident s’est produit, a révélé plus tôt dans la journée que le pharmacien en question avait été licencié. L’enquête initiale a suggéré qu’il «Par inadvertance» laissé les flacons – contenant chacun 10 doses du vaccin – hors des réfrigérateurs nécessaires pour maintenir leur intégrité pendant la nuit. Les flacons étaient gâtés et devaient être « mis au rebut. »

Le pharmacien a ensuite admis par écrit qu’il l’avait fait délibérément, a déclaré Aurora Health, ce qui a incité la société à le licencier et à alerter les autorités, y compris le FBI. Ses motivations n’ont pas été révélées.

Les deux vaccins actuellement approuvés pour une utilisation contre le coronavirus aux États-Unis doivent être conservés dans une chambre froide avant d’être administrés. Les jabs Moderna arrivent congelés entre -25 ° C et -15 ° C (-13 ° F et 5 ° F) et doivent être conservés au réfrigérateur entre 2 ° C et 8 ° C (36 ° F et 46 ° F), selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le vaccin Moderna a été approuvé pour une utilisation d’urgence le 18 décembre, une semaine après que le vaccin Pfizer a également reçu l’autorisation d’urgence des autorités sanitaires américaines. Les deux vaccins ont été développés et approuvés en moins d’un an, un processus qui prend normalement beaucoup plus de temps mais qui a été accéléré par le programme de l’administration Trump baptisé « Operation Warp Speed ​​ ».

Alors même que la demande de vaccins a dépassé l’offre dans certaines régions des États-Unis, les déclarations politisées sur leur sécurité utilisées pendant et après la campagne électorale de novembre ont créé un problème supplémentaire pour les autorités sanitaires.

Une autre ride dans leur distribution a été créée par des propositions idéologiques pour le rendre « équitable » et prioriser les groupes « Impacté de manière disproportionnée » par la pandémie, plutôt que par les travailleurs de la santé de première ligne et les personnes âgées dans les maisons de soins infirmiers, jugés les plus exposés au virus.

